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Атака "Шахедов": в Хмельницкой области горит инфраструктурный объект

Ирина БалачукЧетверг, 6 июня 2024, 08:43
Атака Шахедов: в Хмельницкой области горит инфраструктурный объект
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В результате атаки российских "Шахедов" вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов в Хмельницкой области. Продолжается тушение.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram

Прямая речь Тюрина: "Сегодня ночью наши силы ПВО сбили 1 вражеский "Шахед". Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте".

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Детали: По словам главы ОВА, на месте работают соответствующие службы, травмированных или погибших нет.

Предыстория:

  • Поздно вечером 5 июня на юге Украины. Воздушные силы зафиксировали российские ударные дроны. Воздушная тревога длилась около пяти часов. В Запорожье во время атаки "Шахедов" прогремел взрыв. 
  • Российские оккупанты повредили инфраструктурный объект, девятиэтажку и 3 частных дома в Никополе Днепропетровской области, а также попали дроном в рейсовый автобус, в результате чего пострадали 4 человека.
  • Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Украину 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", а также нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"; 17 дронов удалось уничтожить.

Темы: ХмельнитчинаШахедпожар
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