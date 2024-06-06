Атака "Шахедов": в Хмельницкой области горит инфраструктурный объект

В результате атаки российских "Шахедов" вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов в Хмельницкой области. Продолжается тушение.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram

Прямая речь Тюрина: "Сегодня ночью наши силы ПВО сбили 1 вражеский "Шахед". Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте".

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Детали: По словам главы ОВА, на месте работают соответствующие службы, травмированных или погибших нет.

Предыстория: