Атака "Шахедов": в Хмельницкой области горит инфраструктурный объект
Четверг, 6 июня 2024, 08:43
В результате атаки российских "Шахедов" вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов в Хмельницкой области. Продолжается тушение.
Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram
Прямая речь Тюрина: "Сегодня ночью наши силы ПВО сбили 1 вражеский "Шахед". Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте".
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Детали: По словам главы ОВА, на месте работают соответствующие службы, травмированных или погибших нет.
Предыстория:
- Поздно вечером 5 июня на юге Украины. Воздушные силы зафиксировали российские ударные дроны. Воздушная тревога длилась около пяти часов. В Запорожье во время атаки "Шахедов" прогремел взрыв.
- Российские оккупанты повредили инфраструктурный объект, девятиэтажку и 3 частных дома в Никополе Днепропетровской области, а также попали дроном в рейсовый автобус, в результате чего пострадали 4 человека.
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Украину 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", а также нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"; 17 дронов удалось уничтожить.