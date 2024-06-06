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В полдень россияне обстреляли Приозерное на Херсонщине: у двух человек взрывные травмы

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июня 2024, 13:39
В полдень россияне обстреляли Приозерное на Херсонщине: у двух человек взрывные травмы
Приозерное. скриншот с карты Deep State

В полдень российская армия из артиллерии обстреляла поселок Приозерное на Херсонщине: в результате вражеского удара пострадали два человека, которые находились на улице.

Источник: Херсонская ОВА, председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, полиция Херсонщины

Детали: Сообщается, что 45-летняя женщина получила взрывную травму и ранение брюшной полости.

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У 49-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, осколочные ранения руки и ноги.

Обоих пострадавших госпитализировали в среднем состоянии тяжести. Им оказывают медпомощь.

По данным Мрочко, 6 июня в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск были травмированы три человека.

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Полиция области также показала последствия вражеских ударов за минувшие сутки.

 
 
 

Темы: Херсонская областьвойна
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