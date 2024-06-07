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Польша поднимала в небо истребители из-за российских ударов по Украине

Ирина БалачукПятница, 7 июня 2024, 07:19
Польша поднимала в небо истребители из-за российских ударов по Украине
Фото иллюстративное с wojsko-polskie.pl

Польша вместе со странами-союзниками поднимала в воздух военные самолеты из-за российской атаки Украины.

Источник: Оперативное командование Вооруженных сил Польши в сети Х

Дословно ОК: "Внимание, польские и союзнические самолеты начали действовать в нашем воздушном пространстве, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны.

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Сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов с применением крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" и баллистических ракет по целям, расположенным, в частности, на западной территории Украины".

Детали: Польское оперативное командование напомнило, что последняя активность российской авиации, во время которой были нанесены удары по западу Украины, была зафиксирована в ночь с 31 мая на 1 июня этого года.

Позже ОК сообщило, что воздушную операцию закончили из-за "снижения уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по районам, граничащим с нашей территорией".

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"Эта ночь была очень напряженной для всей системы противовоздушной обороны Польши, поскольку массированная ракетная атака воздушных сил Российской Федерации дальнего радиуса действия накрыла всю территорию Украины, в том числе приграничные с Польшей регионы", − говорится в сообщении.

Оперативное командование подчеркивает, что польская армия "непрерывно отслеживает ситуацию на украинской территории и находится в постоянной боевой готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства".

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Темы: Польшаистребителиракетный удар
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