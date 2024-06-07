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Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру: Воздушные силы сбили 48 "Шахедов" и 5 крылатых ракет

Ирина БалачукПятница, 7 июня 2024, 07:40
Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру: Воздушные силы сбили 48 Шахедов и 5 крылатых ракет
Фото иллюстративное из Telegram Воздушных сил

В ночь на 7 июня российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Украины 5 крылатыми ракетами и 53 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136"; все ракеты и 48 дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях".

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Детали: Сообщается, что ракеты оккупанты запустили со стратегической авиации − бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области РФ, а "Шахеды" − из районов российских городов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск и мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.  

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Темы: Воздушные силы ВСУракетный ударШахед
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