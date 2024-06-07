Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру: Воздушные силы сбили 48 "Шахедов" и 5 крылатых ракет
В ночь на 7 июня российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Украины 5 крылатыми ракетами и 53 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136"; все ракеты и 48 дронов удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях".
Детали: Сообщается, что ракеты оккупанты запустили со стратегической авиации − бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области РФ, а "Шахеды" − из районов российских городов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск и мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.
Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.
Предыстория:
- Ночью 7 июня Россия нанесла очередной комбинированный удар по территории Украины.
- В Киевской области вспыхнул пожар на промышленном предприятии.