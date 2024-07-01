Ракетная атака 30 июня: в Киевской области 3 раненых, повреждены дома и 15 машин
Три человека, среди которых один ребенок, пострадали в результате ракетной атаки 30 июня в Киевской области, все они госпитализированы.
Источник: начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, ГСЧС в Telegram
Прямая речь Кравченко: "В результате вчерашней ракетной атаки на Киевщине пострадали 3 человека, один из них − ребенок. Пострадавшие сейчас находятся в одной из районных больниц области. Люди получили всю необходимую медицинскую помощь".
Детали: Глава ОВА отметил, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.
В то же время в результате падения обломков на территории одного из районов области повреждены 3 частных дома − в них выбиты окна, двери, посечены стены.
Также повреждены складское помещение, ряд административных зданий и 16 транспортных средств − машины и мотоцикл.
В ГСЧС сообщили, что в результате вражеского обстрела повреждено здание пожарно-спасательного подразделения на Киевщине: взрывной волной выбиты стекла и частично окна, поврежден потолок.
"В момент удара спасатели находились в укрытии, никто не пострадал", − подытожили в ГСЧС.
Предыстория:
- Вечером 30 июня в Киеве и северных областях объявляли воздушную тревогу: сообщалось о пуске ракет, в Киевской области работала ПВО.
- В Оболонском районе Киева в результате падения обломков ракеты был поврежден многоэтажный дом, возник пожар.
- Киевская ОВА сообщала, что в области зафиксировано падение обломков вражеских ракет, есть информация о пострадавших и повреждениях зданий.