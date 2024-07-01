Ракетная атака 30 июня: в Киевской области 3 раненых, повреждены дома и 15 машин

Три человека, среди которых один ребенок, пострадали в результате ракетной атаки 30 июня в Киевской области, все они госпитализированы.

Источник: начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Кравченко: "В результате вчерашней ракетной атаки на Киевщине пострадали 3 человека, один из них − ребенок. Пострадавшие сейчас находятся в одной из районных больниц области. Люди получили всю необходимую медицинскую помощь".

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Детали: Глава ОВА отметил, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.

В то же время в результате падения обломков на территории одного из районов области повреждены 3 частных дома − в них выбиты окна, двери, посечены стены.

Фото ГСЧС

Также повреждены складское помещение, ряд административных зданий и 16 транспортных средств − машины и мотоцикл.

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Фото ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что в результате вражеского обстрела повреждено здание пожарно-спасательного подразделения на Киевщине: взрывной волной выбиты стекла и частично окна, поврежден потолок.

"В момент удара спасатели находились в укрытии, никто не пострадал", − подытожили в ГСЧС.

Фото ГСЧС

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