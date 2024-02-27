Прокурор: Рост числа казней украинских военнопленных свидетельствует об изменениях в политике России
Прокуроры с конца ноября 2023 года зафиксировали рост расстрелов российскими оккупантами украинских военнопленных.
Источник: глава департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире "Суспільне.Спротив"
Детали: На данный момент прокуратура осуществляет 19 уголовных производств по убийству 45 украинских военнопленных. Это только те цифры, которые сейчас известны правоохранителям.
Прямая речь: "Мы видим тенденцию роста этих случаев, начиная с конца ноября 2023 года. И уже в этом году — это просто массовость. Это преимущественно Запорожская область, Донецкая область. Для нас это свидетельство того, что это были изменения в политике и это явно инициируется высшим руководством ВС РФ, потому что не могут случайно быть случаи в таком количестве".
Детали: Как говорит представитель Офиса генпрокурора, распространение таких расстрелов в соцсетях преследует цель психологического влияния.
Прямая речь: "Это попытка запугать украинцев для того, чтобы они не сопротивлялись. И это ложится в общую канву политики российской федерации по покорению украинского народа. Когда они пытаются из-за насилия, казни, депортации наших граждан заставить украинцев сдаться".
Напомним:
- Российский диктатор Владимир Путин после сообщений о расстреле украинских пленных цинично заявил, что Россия "всегда придерживалась международных правовых документов и конвенций" по обращению с военнопленными.
- 16 февраля украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке. В воскресенье 18 февраля родные раненых в Авдеевке бойцов, которых россияне взяли в плен после захвата позиции "Зенит", узнали их тела с видео в соцсетях.
- 19 февраля 110 года отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко, защищавшая Авдеевку, сообщила, что россияне обещали провести эвакуацию раненых украинских бойцов, оставшихся в окружении в опорном пункте "Зенит", а расстреляли их.
- 20 февраля в сети распространили видео расстрела военнослужащими армии РФ трех украинских защитников, взятых в плен вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области. Служба безопасности Украины и прокуроры заявили, что расследуют расстрел.