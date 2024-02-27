Прокурор: Рост числа казней украинских военнопленных свидетельствует об изменениях в политике России

Прокуроры с конца ноября 2023 года зафиксировали рост расстрелов российскими оккупантами украинских военнопленных.

Источник: глава департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире "Суспільне.Спротив"

Детали: На данный момент прокуратура осуществляет 19 уголовных производств по убийству 45 украинских военнопленных. Это только те цифры, которые сейчас известны правоохранителям.

Реклама:

Прямая речь: "Мы видим тенденцию роста этих случаев, начиная с конца ноября 2023 года. И уже в этом году — это просто массовость. Это преимущественно Запорожская область, Донецкая область. Для нас это свидетельство того, что это были изменения в политике и это явно инициируется высшим руководством ВС РФ, потому что не могут случайно быть случаи в таком количестве".

Детали: Как говорит представитель Офиса генпрокурора, распространение таких расстрелов в соцсетях преследует цель психологического влияния.

Прямая речь: "Это попытка запугать украинцев для того, чтобы они не сопротивлялись. И это ложится в общую канву политики российской федерации по покорению украинского народа. Когда они пытаются из-за насилия, казни, депортации наших граждан заставить украинцев сдаться".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: