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Залужный начал работу в должности посла в Великобритании

"Украинская правда", Татьяна ОлейникСреда, 10 июля 2024, 19:28
Залужный начал работу в должности посла в Великобритании
Фото из соцсетей Залужного

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля начал работу в должности посла в Великобритании.

Источник: собеседник УП в окружении Залужного

Детали: По данным УП, в среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне.

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Что предшествовало: 

  • 8 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил.
  • 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.

Темы: ЗалужныйВеликобритания
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