Воздушные силы уточнили, что ночью враг бил по Одесской области баллистикой

В ночь на 15 июля российские оккупационные войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма.

Источник: Воздушное командование "Південь"

Детали: Кроме этого утром оккупанты возобновили авиаудары с использованием КАБов по Херсонской области.

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Также с начала суток 15 июля 2024 года противовоздушная оборона юга Украины уничтожила 4 разведывательных беспилотника, в том числе три "Орлан-10" и один "ZALA".

Что предшествовало: Сообщалось, что ночью 15 июля во время воздушной тревоги в Одессе прогремел мощный взрыв.