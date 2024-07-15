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Зеленский: Чтобы полностью закрыть небо, нам нужно 25 ЗРК Patriot

Станислав ПогориловПонедельник, 15 июля 2024, 14:46
Зеленский: Чтобы полностью закрыть небо, нам нужно 25 ЗРК Patriot
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, чтобы для того, чтобы полностью закрыть небо от российских атак, Украине нужно 25 ЗРК Patriot.

Источник: Зеленский во время встречи с украинскими журналистами в Киеве 15 июля во время встречи с украинскими журналистами

Прямая речь Зеленского: "С точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 систем (ЗРК Patriot - ред.). Это полностью закрыть небо Украины".

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Детали: Глава государства при этом напомнил, что Patriot - не единственная система ПВО, которая нужна Украине, поскольку работает целый комплекс мер по защите неба.

Напомним:

  • В конце июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном и скоординировал шаги по поставке систем ПВО Patriot.
  • 21 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды совместно еще с одним государством передадут Украине систему противовоздушной обороны Patriot.
  • 5 июля посол Германии Мартин Егер заявил о прибытии в Украину уже третьей системы противовоздушной обороны ЗРК Patriot, которую передало его государство.

Темы: ЗеленскийPatriotвойна
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