Зеленский: Чтобы полностью закрыть небо, нам нужно 25 ЗРК Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, чтобы для того, чтобы полностью закрыть небо от российских атак, Украине нужно 25 ЗРК Patriot.

Источник: Зеленский во время встречи с украинскими журналистами в Киеве 15 июля во время встречи с украинскими журналистами

Прямая речь Зеленского: "С точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 систем (ЗРК Patriot - ред.). Это полностью закрыть небо Украины".

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Детали: Глава государства при этом напомнил, что Patriot - не единственная система ПВО, которая нужна Украине, поскольку работает целый комплекс мер по защите неба.

Напомним: