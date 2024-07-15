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Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 июля 2024, 18:57
Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: указ №457/2024 на сайте Офиса президента

Детали: Согласно документу, Президент ввел в состав Ставки недавно назначенных командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.

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Этим же указом глава государства вывел из состава Ставки Александра Кубракова, Сергея Лупанчука и Сергея Рудя.

Документ вступает в силу дня опубликования.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

9 мая Верховная Рада приняла решение об освобождении Александра Кубракова от должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Также 9 мая Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на этот пост Героя Украины Александра Трепака. В тот же день глава государства уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины, возглавлявшего УГО с 2019 года.

Темы: ставкаЗеленский
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