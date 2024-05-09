Зеленский сменил командующего ССО
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Героя Украины Александра Трепака.
Источник: указы от 9 мая на сайте главы государства
Дословно: "Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины...
Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".
Детали: Выходец из ГУР МОУ Сергей Лупанчук возглавил ССО ВСУ в ноябре 2023 года после скандального увольнения с этой должности генерал-майора Виктора Хоренко. За все время пребывания в должности Силы спецопераций ни разу не показали лицо Лупанчука.
Справка: По данным из открытых источников, Александр Трепак - военный Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, Герой Украины, бригадный генерал. Защищал Донецкий аэропорт.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский своим указом от 3 ноября 2023 года уволил Хоренко и назначил новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Сергея Лупанчука.
- В вечернем обращении глава государства заявил, что Хоренко продолжит выполнять специальные задачи в составе Главного управления разведки МОУ.
- Сам Хоренко заявил, что ему неизвестны причины отставки с должности командующего Сил спецопераций, а представление на его увольнение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не делал.
- В Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова.
- Умеров заявил, что не будет объяснять причины увольнения Хоренко, но тот сейчас нужен "на определенном направлении".