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Зеленский сменил командующего ССО

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 мая 2024, 13:31
Зеленский сменил командующего ССО
фото Александра Трепака из ДАПа. Facebook

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Героя Украины Александра Трепака.

Источник: указы от 9 мая на сайте главы государства

Дословно: "Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины...

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Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".

Детали: Выходец из ГУР МОУ Сергей Лупанчук возглавил ССО ВСУ в ноябре 2023 года после скандального увольнения с этой должности генерал-майора Виктора Хоренко. За все время пребывания в должности Силы спецопераций ни разу не показали лицо Лупанчука.

Справка: По данным из открытых источников, Александр Трепак - военный Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, Герой Украины, бригадный генерал. Защищал Донецкий аэропорт.

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Темы: ССОЗеленский
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