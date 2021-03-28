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Кляті питання

Почему перевод часов плохая идея? Объясняет биологиня

Федор Попадюк, Анна Хивренко — Воскресенье, 28 марта 2021, 10:34

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercastАБУК. 

Дискусійна ініціатива віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука щодо скасування переведення стрілок годинників одразу викликала чимало запитань як з боку інтернет-спільноти, так і з боку його опозиційно налаштованих колег. 

Якби народні обранці підтримали законопроєкт до 28 березня, Україна назавжди залишилася б на "зимовому часі".

Однак, будь-які намагання окремих парламентарів провести це рішення у "турборежимі" цьогоріч жодним чином не вплинули на облік часу в країні: у ніч на 28 березня українці таки перевели годинники на літній час. 

Тим часом ініціатор законопроєкту Руслан Стефанчук все ще не втрачає надії на те, що цьогоріч переведення стрілок на годину вперед відбулося востаннє. Адже Верховна Рада таки відправила його законопроєкт на повторне доопрацювання.

  • Як влада аргументує необхідність скасування сезонного переведення стрілок?
  • Що не так із цим проєктом закону?
  • Чому науковці наполягають на скасуванні щорічного переходу на літній та зимовий час?
  • Чому у ЄС вже декілька років не можуть скасувати переведення стрілок?
  • І на якому часі планують залишитися країни-члени ЄС?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо із біологинею Ольгою Масловою про те, чому важливо скасувати сезонні переведення годинників. А також розбираємо соціально-політичні проблеми, які може спричинити ухвалення законопроєкту у нинішньому вигляді.

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту: 

Кляті питання

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