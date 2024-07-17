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Экс-разведчик Червинский вышел из СИЗО после внесения за него залога

Станислав ПогориловСреда, 17 июля 2024, 10:26
Экс-разведчик Червинский вышел из СИЗО после внесения за него залога
Романа Червинского встречают на выходе из СИЗО, фото: Петр Порошенко в Telegram

Бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский вышел из следственного изолятора после внесения за него залога благотворительным фондом лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Источник: сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Роман Червницкий на свободе! Возле СИЗО в Кропивницком его встретили семья, депутаты Европейской солидарности, которые были на всех судилищах, люди доброй воли, которые поддерживали Романа".

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Напомним:

  • Перед этим благотворительный фонд лидера партии "Европейская солидарность", нардепа Петра Порошенко внес залог за бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского. 5-й президент Украины обнародовал соответствующую платежку.
  • Экс-разведчик Роман Червинский находился под арестом с апреля 2023 года. Решение о залоге принял апелляционный суд Кропивницкого.

Предыстория:

  • 20 апреля 2023 года УП рассказала в своем материале о том, чтоСБУ завела дело на украинских военных, которые собирались угнать российский самолет. Одним из них является бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский. Он стал известен благодаря так называемому "вагнергейту".
  • 21 апреля 2023 годаЧервинскому объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома в Кировоградской области.
  • А уже 24 апреля Служба безопасности Украинызадержала Червинского. Суд арестовал его.
  • Сам экс-разведчик заявил ополитическом давлении, дело он считает сфальсифицированным. 
  • В декабре 2023 годаЧервинскому объявили подозрение в попытке завладеть 100 тысяч долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

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Темы: разведкасуд
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