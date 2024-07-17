Экс-разведчик Червинский вышел из СИЗО после внесения за него залога
Среда, 17 июля 2024, 10:26
Бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский вышел из следственного изолятора после внесения за него залога благотворительным фондом лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Источник: сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook
Прямая речь: "Роман Червницкий на свободе! Возле СИЗО в Кропивницком его встретили семья, депутаты Европейской солидарности, которые были на всех судилищах, люди доброй воли, которые поддерживали Романа".
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Напомним:
- Перед этим благотворительный фонд лидера партии "Европейская солидарность", нардепа Петра Порошенко внес залог за бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского. 5-й президент Украины обнародовал соответствующую платежку.
- Экс-разведчик Роман Червинский находился под арестом с апреля 2023 года. Решение о залоге принял апелляционный суд Кропивницкого.
Предыстория:
- 20 апреля 2023 года УП рассказала в своем материале о том, чтоСБУ завела дело на украинских военных, которые собирались угнать российский самолет. Одним из них является бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский. Он стал известен благодаря так называемому "вагнергейту".
- 21 апреля 2023 годаЧервинскому объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома в Кировоградской области.
- А уже 24 апреля Служба безопасности Украинызадержала Червинского. Суд арестовал его.
- Сам экс-разведчик заявил ополитическом давлении, дело он считает сфальсифицированным.
- В декабре 2023 годаЧервинскому объявили подозрение в попытке завладеть 100 тысяч долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.
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