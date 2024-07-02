Удар РФ по Днепру 28 июня: возросло число погибших, спасатели нашли тело женщины

В Днепре спасатели достали тело женщины из-под завалов жилого дома, который пострадал от российского удара 28 июня.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Ночью в днепровском доме, который враг изуродовал в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины.

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Таким образом, уже известно о двух людях, погибших в тот трагический вечер".

Детали: Лысак добавил, что работы на месте происшествия продолжаются. Чрезвычайники разобрали около 70% конструкций.

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