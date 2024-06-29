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ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Севгиль Мусаева, Валентина РоманенкоСуббота, 29 июня 2024, 10:48
ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники
ЮРИЙ СОДОЛЬ. ФОТО: КОМАНДОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ВС УКРАИНЫ В FACEBOOK

Государственное бюро расследований проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля во время его командования обороной Харьковского направления и другие факты, на которые указал начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Как узнала УП, ГБР ответило Кротевичу, что его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля рассмотрено и по результатам обработки - присоединено к материалам фактового уголовного дела об обстоятельствах прорыва российскими военными границы в Харьковской области, в котором, среди прочего, дается правовая оценка действиям военного командования ОСУВ "Хортица" при планировании и проведении оборонительных операций на вверенном направлении.

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В Бюро пообещали представителю "Азова", что изложенные им обстоятельства будут проверены.

Сам Кротевич в соцсети Х накануне заявил, что "ответом ГБР не доволен".

"Дальше уже работа адвокатов, благодарен всем кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступимся", - добавил "азовец".

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Предыстория:

  • Начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ, руководителя ОСГВ "Хортица" генерал-лейтенанта Юрия Содоля.
  • По данным УП, Кротевич обвиняет генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины и просит проверить командующего на факт сотрудничества с врагом. Начштаба "Азова" также выразил готовность давать показания по делу.
  • В ГБР "Украинской правде" подтвердили, что такое заявление поступило, и добавили, что с ним работают следователи.
  • После обнародования заявления президент Владимир Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

Темы: войнаГБРАзов
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