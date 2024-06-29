ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Государственное бюро расследований проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля во время его командования обороной Харьковского направления и другие факты, на которые указал начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Как узнала УП, ГБР ответило Кротевичу, что его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля рассмотрено и по результатам обработки - присоединено к материалам фактового уголовного дела об обстоятельствах прорыва российскими военными границы в Харьковской области, в котором, среди прочего, дается правовая оценка действиям военного командования ОСУВ "Хортица" при планировании и проведении оборонительных операций на вверенном направлении.

Реклама:

В Бюро пообещали представителю "Азова", что изложенные им обстоятельства будут проверены.

Сам Кротевич в соцсети Х накануне заявил, что "ответом ГБР не доволен".

"Дальше уже работа адвокатов, благодарен всем кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступимся", - добавил "азовец".

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: Первая замена в команде Сырского: за что уволили Содоля и чего ждать от Гнатова

Предыстория: