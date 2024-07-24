Враг пытается окружить часть группировки Сил обороны под Прогрессом – DeepState

Аналитики DeepState указывают на то, что под Прогрессом Донецкой области есть риск окружения части группировки Сил обороны.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг пытается окружить часть группировки Сил обороны у Прогресса: приказа на отход нет".

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Детали: В DeepState отмечают, что к ним обратились бойцы 1 и 3 батальонов 31 ОМБр, которые последние дни ведут оборону в окружении.

В сообщении указывают на то, что южнее Лозоватского враг образовал горловину, из-за которой приходится удерживать ряд позиций западнее высоты 236.9.

Россияне пытаются подойти максимально близко к Ивановке.

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Дословно: "Оперативно-тактическая обстановка стала критической на выходных из-за хаотичного отхода одной из пехотных бригад. 47 ОМБр, которая пришла на помощь, не смогла сдержать противника, который преобладал числом. Предварительно в селе уже было скопление численностью от двух рот".

"Бойцы 31 ОМБр докладывают о рисках и возможных последствиях руководству батальонов. Последние их поддерживают, но бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и в дальнейшем сидели в окружении - до последнего солдата. Управление рот фактически отсутствует, ведь их командиры ранены или погибшие.

Все мы помним, чем закончилось такое сидение на "Зените".

Надеемся, что будет принято правильное решение, которое сохранит человеческие жизни для дальнейшей борьбы, а не посадки на пару часов в тактике".

Детали: В DeepState добавляют, что сейчас противник просачивается в Волчье, чтобы днем возобновить штурмовые действия за село.

Такие действия россиян, отмечают аналитики, создают еще ряд дополнительных проблем в дальнейшей обороне.