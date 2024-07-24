ISW проанализировал предложение Думы РФ наказывать российских солдат за использование гаджетов

Российская Госдума предлагает разрешить командирам оккупационных войск наказывать подчиненных на войне в Украине за использование гаджетов.

Источник: ISW

Детали: Российская Государственная Дума предложила поправку, которая позволит командирам наказывать подчиненных за использование личных средств связи и навигационных устройств на фронте, что вызвало значительную реакцию среди так называемых военных блогеров и подчеркнуло, что российские войска продолжают бороться с проблемами командования и управления и чрезмерной зависимостью от технологий при проведении боевых операций в Украине.

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Комитет по вопросам обороны Государственной Думы России 23 июля объявил о поддержке поправки, которая сделает ношение гаджетов (в частности мобильных телефонов и электронных устройств) в зоне боевых действий "грубым дисциплинарным нарушением" и позволит российским командирам арестовывать военнослужащих, нарушающих такие правила, без решения суда и задерживать военнослужащих-нарушителей на срок до 10 суток.

Председатель комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов заявил, что наказания не будут применяться к военнослужащим, которые используют устройства для ведения боевых действий, и отметил, что поправка базируется на предыдущем законопроекте, который вообще запрещал использование частных устройств в Украине.

Картаполов утверждал, что главная цель этой поправки - защитить российских военнослужащих от рисков, связанных с ненадлежащим использованием мобильных телефонов.

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Российские блогеры широко критиковали эту поправку и утверждали, что наказание солдат за использование личных устройств значительно усложнит российскую логистику и операции в целом.

В отчете отмечают: остается непонятным, сможет или захочет ли российское военное командование обеспечить наказание за использование личных устройств в Украине, подчеркивая при этом высокий уровень зависимости российских военных от незащищенных систем связи.

Эксперты напоминают, что Министерство обороны России ранее пыталось ограничить использование персональных устройств в зоне боевых действий в Украине после украинского удара по российским казармам в Макеевке Донецкой области (который украинские силы смогли отследить через сигналы российских мобильных телефонов), и подверглось подобной критике в январе 2023 года.

По мнению аналитиков, вряд ли МО России достигнет значительно большего успеха на этот раз.

"Российским военным, скорее всего, будет чрезвычайно трудно избавиться от зависимости от опасных персональных устройств для выполнения широкого спектра обычных фронтовых задач", – заключают в обзоре.

Ключевые выводы ISW за 23 июля: