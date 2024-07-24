Стефанчук уверяет, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не уходит ни на какие каникулы, просто депутаты будут заниматься другими видами деятельности, в частности законопроектом о прекращении деятельности УПЦ МП в Украине.

Источник: Стефанчук в Facebook

Прямая речь: "Широко растиражированное заявление о том, что якобы Верховная Рада ушла на каникулы, - не соответствует действительности...

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Вместе с тем работа в сессионном зале не является единственным видом деятельности народных депутатов Украины.

Каждый из них работает в комитетах (где готовятся законы для голосования в зале), во временных специальных, временных следственных комиссиях, осуществляют другие меры парламентского контроля, занимаются межпарламентской деятельностью и т. п.

Учитывая то, что вчера было принято решение сконцентрироваться на доработке отдельных положений закона №8371 с целью его скорейшего внесения и голосования в зале, парламентарии будут заниматься другими видами деятельности, в том числе и тесно связанными с подготовкой этого законопроекта.

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Поэтому еще раз - ни на какие "каникулы" с момента полномасштабного вторжения Верховная Рада не ходила и не пойдет, до момента нашей победы".

Детали: По его словам, с 24.02.2022 года Рада работает в режиме единого заседания.

Также Стефанчук заявил, что за это время ни один нардеп не получил ежегодного оплачиваемого отпуска, поскольку во время военного положения Рада не может иметь "каникулы", ежегодные отпуска или другие технические перерывы в своей работе.

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