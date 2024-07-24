Стефанчук запевняє, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент не йде на жодні канікули, просто депутати будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема законопроєктом про припинення діяльності УПЦ МП в Україні.

Джерело: Стефанчук у Facebook

Пряма мова: "Широко розтиражована заява про те, що нібито Верховна Рада пішла на канікули, – не відповідає дійсності...

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Водночас робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності народних депутатів України.

Кожен із них працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо.

З огляду на те, що вчора було ухвалено рішення сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону №8371 із метою його якнайшвидшого внесення та голосування у залі, парламентарії будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема, і тісно пов’язаними з підготовкою цього законопроєкту.

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Тому ще раз – на жодні "канікули" з моменту повномасштабного вторгнення Верховна Рада не ходила та не піде, до моменту нашої перемоги".

Деталі: За його словами, із 24.02.2022 року Рада працює у режимі єдиного засідання.

Також Стефанчук заявив, що за цей час жоден нардеп не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Рада не може мати "канікули", щорічні відпустки чи інші технічні перерви у своїй роботі.

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