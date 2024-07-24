Стефанчук запевняє, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент не йде на жодні канікули, просто депутати будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема законопроєктом про припинення діяльності УПЦ МП в Україні.
Джерело: Стефанчук у Facebook
Пряма мова: "Широко розтиражована заява про те, що нібито Верховна Рада пішла на канікули, – не відповідає дійсності...
Водночас робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності народних депутатів України.
Кожен із них працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо.
З огляду на те, що вчора було ухвалено рішення сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону №8371 із метою його якнайшвидшого внесення та голосування у залі, парламентарії будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема, і тісно пов’язаними з підготовкою цього законопроєкту.
Тому ще раз – на жодні "канікули" з моменту повномасштабного вторгнення Верховна Рада не ходила та не піде, до моменту нашої перемоги".
Деталі: За його словами, із 24.02.2022 року Рада працює у режимі єдиного засідання.
Також Стефанчук заявив, що за цей час жоден нардеп не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Рада не може мати "канікули", щорічні відпустки чи інші технічні перерви у своїй роботі.
Передісторія:
- Співрозмовник УП у фракції "Слуга народу" повідомив, що 23 липня депутати домовились, що наступне пленарне засідання відбудеться на тижні з 19 по 25 серпня.
- Перед цим частина народних депутів на засіданні 23 липня заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою ухвалити законопроєкт про припинення діяльності УПЦ (МП) в Україні.
- Голова ВР Руслан Стефанчук у коментарі УП розповів, що ці депутати попередили, що блокуватимуть трибуну, допоки відповідний проєкт не винесуть на голосування.
- Верховна Рада 19 жовтня 2023 року підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть припинити діяльність УПЦ (МП).
- Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 5 березня 2024 року рекомендував парламенту ухвалити цей проєкт закону в другому читанні.