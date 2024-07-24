В Харькове прогремели мощные взрывы: возник сильный пожар, мэр говорит о 5 "прилетах"

Днем 24 июля российская армия снова обстреливает украинский Харьков.

Источник: мэр Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях

Прямая речь Терехова: "Звуки мощных взрывов раздались в Харькове. Будьте осторожны".

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Детали: Глава города уточнил, что ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания - сильный пожар. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется.

Обновлено: В 14.17 Терехов сообщил о пятом "прилете" по городу за день, снова по промышленной зоне. Относительно пострадавших и разрушений идет уточнение.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

В ночь на среду оккупанты ударили по Харькову. В результате удара БПЛА горело здание конюшни в с. Лесное, что в пригороде областного центра. Пострадали два мужчины 41 и 18 лет.

Российские захватчики ночью 24 июля также атаковали "Шахедами" город Измаил Одесской области, в результате чего пострадала портовая инфраструктура, жилой дом, 3 человека получили ранения.

Воздушные силы сообщили, что Россия ударила двумя ракетами по Харьковщине и атаковала Украину дронами-камикадзе, противовоздушная оборона нейтрализовала 17 из 23 запущенных врагом беспилотников.

Как живет Харьков под неустанными российскими обстрелами и ударами, смотрите также в репортаже УП.