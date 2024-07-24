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В Харькове прогремели мощные взрывы: возник сильный пожар, мэр говорит о 5 "прилетах"

Валентина РоманенкоСреда, 24 июля 2024, 14:27
В Харькове прогремели мощные взрывы: возник сильный пожар, мэр говорит о 5 прилетах
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Днем 24 июля российская армия снова обстреливает украинский Харьков.

Источник: мэр Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях

Прямая речь Терехова: "Звуки мощных взрывов раздались в Харькове. Будьте осторожны".

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Детали: Глава города уточнил, что ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания - сильный пожар. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется.

Обновлено: В 14.17 Терехов сообщил о пятом "прилете" по городу за день, снова по промышленной зоне. Относительно пострадавших и разрушений идет уточнение.

Предыстория:

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Как живет Харьков под неустанными российскими обстрелами и ударами, смотрите также в репортаже УП.

Темы: Харьковвойна
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