Харрис на встрече с Нетаньяху: Я не буду молчать о страданиях в Секторе Газа

Вице-президент США и возможный кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис пообещала "не молчать" о страданиях в Секторе Газа. Она выразила свою "серьезную обеспокоенность" премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и сказала ему, что пришло время заключить соглашение о прекращении огня.

Источник: Харрис в своем выступлении перед журналистами после встречи с Нетаньяху в Вашингтоне, CNN

Прямая речь: "Израиль имеет право защищать себя, и то, как он это делает, имеет значение. То, что произошло в Газе за последние девять месяцев, является разрушительным.

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Перед глазами встают картины погибших детей и отчаянных голодных людей, которые бегут в поисках безопасности, иногда вынуждены переселяться во второй, третий или четвертый раз. Мы не можем отворачиваться перед лицом этих трагедий. Мы не можем позволить себе онеметь от страданий, и я не буду молчать".

Детали: Харрис повторила неоднократные комментарии Байдена о "железной поддержке" и "непоколебимой приверженности" Америки к Израилю, но она выразила решимость в вопросе прекращения войны.

Напоминая о деталях предложенного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, которое поддержали США, Харрис сказала, что "пришло время закончить эту войну, и закончить так, чтобы Израиль был в безопасности, все заложники были освобождены, страдания палестинцев в Газе прекратились, а палестинский народ смог реализовать свое право на свободу, достоинство и самоопределение".

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Вице-президент сказала, что в переговорах наблюдается "обнадеживающее движение" и что она подтолкнула премьер-министра к завершению конфликта: "Как я только что сказала премьер-министру Нетаньяху, настало время заключить это соглашение. Поэтому всем, кто призывал к прекращению огня, и всем, кто стремится к миру, я вижу вас и слышу вас".

По словам Харрис, администрация Байдена работает над тем, чтобы вернуть домой американских заложников в Газе.

В конце своего выступления Харрис сказала журналистам, что важно, чтобы американский народ помнил, что война в Газе не является бинарным вопросом: "Давайте все вместе осудим терроризм и насилие. Давайте сделаем все возможное, чтобы предотвратить страдания невинных гражданских лиц. Давайте осудим антисемитизм, исламофобию и ненависть любого рода. И давайте работать над объединением нашей страны".

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