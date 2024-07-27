Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку ВПК России

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ваном И предупредил эту страну о мерах со стороны США в случае продолжения поддержки Пекином оборонно-промышленной базы РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Госдепартамент США

Детали: Блинкен встретился с Ваном И 27 июля в Лаосе на полях министерских встреч АСЕАН.

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Во время встречи он отметил важность поддержания мира и стабильности через Тайваньский пролив. Госсекретарь выразил обеспокоенность дестабилизирующими действиями КНР в Южно-Китайском море и подтвердил поддержку Соединенными Штатами свободы судоходства и пролетов, а также мирного разрешения споров в соответствии с международным правом.

Дословно Госдеп: "Госсекретарь вновь выразил серьезную обеспокоенность по поводу поддержки КНР оборонной промышленной базы России и дал понять, что если КНР не будет принимать меры для устранения этой угрозы европейской безопасности, Соединенные Штаты и в дальнейшем будут принимать соответствующие меры для этого".

Больше деталей: Блинкен также обсудил провокационные действия КНДР и ситуацию в Секторе Газы.

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Обе стороны признали важность поддержания открытых линий связи в последующие недели и месяцы.

Что предшествовало: Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 26 июля, также встретился с главой МИД Китая Ван И и призвал его повлиять на Россию в контексте ее войны против Украины.

Ранее с призывом отказаться от поддержки РФ к Ван И обратился министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала китайское правительство более интенсивно работать ради мира в Украине.