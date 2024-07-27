Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку ВПК России

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 27 июля 2024, 18:31
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку ВПК России
Энтони Блинкен, фото AFP via Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ваном И предупредил эту страну о мерах со стороны США в случае продолжения поддержки Пекином оборонно-промышленной базы РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Госдепартамент США

Детали: Блинкен встретился с Ваном И 27 июля в Лаосе на полях министерских встреч АСЕАН.

Реклама:

Во время встречи он отметил важность поддержания мира и стабильности через Тайваньский пролив. Госсекретарь выразил обеспокоенность дестабилизирующими действиями КНР в Южно-Китайском море и подтвердил поддержку Соединенными Штатами свободы судоходства и пролетов, а также мирного разрешения споров в соответствии с международным правом.

Дословно Госдеп: "Госсекретарь вновь выразил серьезную обеспокоенность по поводу поддержки КНР оборонной промышленной базы России и дал понять, что если КНР не будет принимать меры для устранения этой угрозы европейской безопасности, Соединенные Штаты и в дальнейшем будут принимать соответствующие меры для этого".

Больше деталей: Блинкен также обсудил провокационные действия КНДР и ситуацию в Секторе Газы.

ВИДЕО ДНЯ

Обе стороны признали важность поддержания открытых линий связи в последующие недели и месяцы.

Что предшествовало: Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 26 июля, также встретился с главой МИД Китая Ван И и призвал его повлиять на Россию в контексте ее войны против Украины.

Ранее с призывом отказаться от поддержки РФ к Ван И обратился министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала китайское правительство более интенсивно работать ради мира в Украине.

Темы: СШАБлинкенКитайРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство главаря ХАМАС – СМИ

DeepState: Враг оккупировал Тимофеевку на Покровском направлении

Time написал о "прохладных" отношениях между Камалой Харрис и Зеленским

обновленоВо Львове парень закрывался в квартире и угрожал взорвать дом

Экс-нардеп Деркач стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации

Первый день августа пройдет без отключений света – "Укрэнерго"

Все новости...
США
Орбан обвинил США в руководстве подрывом "Северных потоков"
Глава немецкой оппозиции: Европа должна начать думать о возможной победе Трампа
В ФБР говорят, что ухо Трампа ранила пуля
Последние новости
02:50
Трамп о расовой принадлежности Харрис: "Теперь хочет, чтобы ее знали как чернокожую"
02:02
ФутболЮрген Клопп: На сегодняшний день я завершил тренерскую карьеру
01:46
Роковые 0,2 балла Ковтуна: итоги выступления украинцев на Олимпийских играх 31 августа
01:26
теннисКостюк в невероятной борьбе уступила Векич в четвертьфинале Олимпийских игр-2024
01:12
Лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство главаря ХАМАС – СМИ
00:44
теннисУкраинские теннисистки одолели американок и вышли в четвертьфинал Олимпийских игр-2024
00:24
DeepState: Враг оккупировал Тимофеевку на Покровском направлении
00:10
обновляетсяВоздушные силы сообщили об угрозе вражеских БпЛА с юга
23:58
Новости экономики 31 июля: блокирование азартных приложений, увеличение производства дронов
23:48
В Днепре и Запорожье после объявления воздушной тревоги раздались взрывы
Все новости...
Реклама:
Реклама: