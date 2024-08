В Венесуэле вспыхнули протесты

В понедельник в нескольких городах Венесуэлы вспыхнули протесты после того, как авторитарного лидера Николаса Мадуро окружная избирательная комиссия официально объявила победителем президентской гонки.

Источник: CNN

Детали: В столице Каракасе силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона большой толпы протестующих.

Люди вышли на главную дорогу столицы, стуча кастрюлями и сковородками, из-за победы Мадуро.

Венесуэльская правозащитная организация PROVEA заявила, что вооруженные группы, поддерживающие Мадуро, стреляли в мирных демонстрантов.

Venezuelan protesters are facing off against Maduro's security forces in the heart of Caracas. No one's going to sleep tonight. pic.twitter.com/8rG50kt56y