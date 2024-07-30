В Венесуэле вспыхнули протесты
В понедельник в нескольких городах Венесуэлы вспыхнули протесты после того, как авторитарного лидера Николаса Мадуро окружная избирательная комиссия официально объявила победителем президентской гонки.
Источник: CNN
Детали: В столице Каракасе силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона большой толпы протестующих.
Люди вышли на главную дорогу столицы, стуча кастрюлями и сковородками, из-за победы Мадуро.
🚨 CARACAS AHORA MISMO 🚨 pic.twitter.com/FnwcMHOJw0— Milei SheIby (@TommyShelby_30) July 30, 2024
Венесуэльская правозащитная организация PROVEA заявила, что вооруженные группы, поддерживающие Мадуро, стреляли в мирных демонстрантов.
Venezuelan protesters are facing off against Maduro's security forces in the heart of Caracas. No one's going to sleep tonight. pic.twitter.com/8rG50kt56y— Ian Miles Cheong (@stillgray) July 30, 2024
Также сообщалось о протестах в других городах, включая Маракай, где оппозиционная активистка Эстефания Натера рассказала, что люди вышли на улицы, "чтобы кричать и требовать сказать правду, потому что мы знаем реальные результаты". В прибрежном штате Фалькон демонстранты повалили статую Мадуро, о чем свидетельствует видео в социальных сетях.
Следующие 24 часа будут решающими, чтобы увидеть, как Мадуро отреагирует на обвинения против него. Аналитики говорят, что в стране может возникнуть новая волна беспорядков, если протесты против режима приобретут массовый характер. Уличные демонстрации в предыдущие годы были подавлены военными, которые долгое время поддерживали Мадуро и его предшественника, покойного Уго Чавеса.
Мадуро улыбался, когда входил в Национальный избирательный совет перед церемонией в понедельник, на которой он был объявлен победителем. Национальный избирательный совет, который состоит из союзников Мадуро, еще не обнародовал окончательные результаты голосования на воскресных выборах.
Голосование было пронизано заявлениями о нарушениях. В частности, свидетелям от оппозиции отказали в доступе в штаб-квартиру Национального избирательного совета во время подсчета голосов, а избирательная комиссия якобы препятствовала обработке большего количества голосов. Власти также обвиняли в фальсификации результатов голосования в прошлом, что они отрицали.
Правительство Мадуро контролирует почти все государственные учреждения, включая Национальную избирательную комиссию (CNE), которую в 2017 году компания-разработчик программного обеспечения, предоставившая технологию голосования, обвинила в манипуляциях с данными о явке избирателей. Ранее CNE отрицала это утверждение.
Напомним:
- Несмотря на обвинения оппозиции в нарушениях во время выборов, избирательная комиссия Венесуэлы объявила о переизбрании на посту президента авторитарного лидера Николаса Мадуро с результатом 51,20% голосов.
- Мадуро будет занимать эту должность третий шестилетний срок подряд, что является продолжением правления "чавизма", который начался в 1999 году во времена бывшего президента Уго Чавеса.
- В течение всего избирательного процесса росло беспокойство, что оппозиция не увидит честной борьбы, поскольку правительство Мадуро контролирует все государственные учреждения Венесуэлы и было обвинено в фальсификации предыдущих выборов.