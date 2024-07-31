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После атаки БпЛА – в Курской области пожар "на одном из объектов"

Ольга ГлущенкоСреда, 31 июля 2024, 02:04
После атаки БпЛА – в Курской области пожар на одном из объектов
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате атаки беспилотников в российской Курской области произошел пожар "на одном из объектов".

Источник: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, российское пропагандистское издание ТАСС

Прямая речь Смирнова: "В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ.

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Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур.

Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги".

Детали: ТАСС отметило, что пожар произошел после атаки БпЛА.

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Что предшествовало: В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны в ночь на 30 июля нанесли удар по российской нефтебазе "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы Курской области.

Темы: Росcиябеспилотникипожар
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