После атаки БпЛА – в Курской области пожар "на одном из объектов"
Среда, 31 июля 2024, 02:04
В результате атаки беспилотников в российской Курской области произошел пожар "на одном из объектов".
Источник: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, российское пропагандистское издание ТАСС
Прямая речь Смирнова: "В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ.
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Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур.
Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги".
Детали: ТАСС отметило, что пожар произошел после атаки БпЛА.
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Что предшествовало: В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны в ночь на 30 июля нанесли удар по российской нефтебазе "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы Курской области.