Силы обороны ударили по нефтебазе в Курской области РФ – Генштаб

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны в ночь на 30 июля нанесли удар по российской нефтебазе "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы Курской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область РФ. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар".

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Детали: Отмечается, что удар нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы пока уточняется.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

В ночь на вторник в Курске прогремел взрыв, через три минуты после этого в области объявили воздушную тревогу.

Утром врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что ночью якобы было уничтожено четыре ракеты в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области.

Напомним: