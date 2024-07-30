Силы обороны ударили по нефтебазе в Курской области РФ – Генштаб
Вторник, 30 июля 2024, 17:23
В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны в ночь на 30 июля нанесли удар по российской нефтебазе "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы Курской области.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область РФ. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар".
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Детали: Отмечается, что удар нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы пока уточняется.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на вторник в Курске прогремел взрыв, через три минуты после этого в области объявили воздушную тревогу.
- Утром врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что ночью якобы было уничтожено четыре ракеты в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области.
Напомним:
- 28 июля в Генштабе сообщили, что силами и средствами Службы безопасности во взаимодействии с другими составляющими сил обороны была удачно атакована нефтебаза "Полевая" в российской Курской области.
- 29 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны недавно поразили ряд тяговых электроподстанций в Курской области РФ: фиксируются перебои со светом.