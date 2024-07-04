Скандальный американский журналист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что вскоре может появиться его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Карлсон в Х

Детали: По его словам, "похоже, мы получили интервью с Зеленским"

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Он также подчеркнул, что договориться об этом интервью пытался в течение двух лет, а с особой интенсивностью после интервью с Путиным в феврале.

Прямая речь: "Дело в том, чтобы донести до американцев крайне необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет позицию их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет вскоре".

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