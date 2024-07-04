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Скандальный американский журналист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Алена ИвашкивЧетверг, 4 июля 2024, 01:14
Скандальный американский журналист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Такер Карлсон, фото: Getty Images

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что вскоре может появиться его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Карлсон в Х

Детали: По его словам, "похоже, мы получили интервью с Зеленским"

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Он также подчеркнул, что договориться об этом интервью пытался в течение двух лет, а с особой интенсивностью после интервью с Путиным в феврале. 

Прямая речь: "Дело в том, чтобы донести до американцев крайне необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет позицию их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет вскоре".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 февраля скандально известный бывший ведущий телеканала "Fox News" Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского. 
  • 9 февраля в интервью Карлсону российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы желании "добиться решения ситуации в Украине путем переговоров".
  • Карлсон в подкасте другого американского журналиста Лекса Фридмана рассказал о своих впечатлениях от интервью с Путиным и признал, что Кремль пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами. В частности, прозвучала фраза: "Я думаю, это самое тупое, что я когда-либо слышал".

Темы: Зеленский
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