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В ОСУВ "Хортица" подтвердили выход Сил обороны из микрорайона Канал в Часовом Яру

Анастасия ПроцЧетверг, 4 июля 2024, 11:15
В ОСУВ Хортица подтвердили выход Сил обороны из микрорайона Канал в Часовом Яру
КАРТА DEEP STATE

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что Силы обороны Украины отошли из микрорайона Канал города Часов Яр Донецкой области, чтобы занять более выгодные позиции, но враг продолжает давить.

Источник: Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Микрорайон Канал, в который враг зашел, удерживать было не целесообразно. Ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командованием отойти на более защищенные, более заготовленные позиции. Однако и там враг не прекращает своих активных боевых действий".

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Детали: По словам Волошина, у врага есть определенные дедлайны, которые он не может выполнить уже несколько месяцев подряд.

Что предшествовало:

  • 3 июля пресс-служба ОСУВ "Хортица" сообщила, что обстановка в районе ответственности подразделений оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" остается критически тяжелой, бои с противником в Часовом Яру идут на границе канала "Северский Донец - Донбасс".
  • Аналитики проекта DeepState сообщили, что за сутки 3 июля враг продвинулся и оккупировал села Сокол и Восход в Донецкой области и расширил фронт в Харьковской области.

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Темы: Вооруженные силыДонецкая область
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