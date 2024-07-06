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Байден назвал дебаты с Трампом "плохим эпизодом"

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 июля 2024, 05:08
Байден назвал дебаты с Трампом плохим эпизодом
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден назвал свое выступление на дебатах с Дональдом Трампом "плохим эпизодом" из-за сильной простуды и сказал, что он сам виноват в том, что произошло.

Источник: Байден в интервью ABC

Прямая речь: "Это был плохой эпизод".

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"Никаких признаков какого-то серьезного состояния. Я был истощен. Я не прислушивался к своим инстинктам в плане подготовки (к дебатам - ред.)".

"И это была плохая ночь".

"Потому что я был болен. Я чувствовал себя ужасно".

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Детали: Байден отметил, что врачи сопровождали его и даже делали тест на COVID, чтобы выяснить причины плохого самочувствия президента.

Прямая речь: "У меня просто была очень сильная простуда".

Детали: Байден сказал, что винит себя в плохом выступлении.

Прямая речь: "Никто не виноват, кроме меня".

Детали: Вместе с тем Байден отметил, что во время дебатов Трамп "солгал 28 раз".

Напомним: Байден сообщил, что после дебатов прошел медицинский осмотр и чувствует себя хорошо.

Также он после неудачных для демократов дебатов сказал, ему нужно больше спать, и что он поручил своим сотрудникам не планировать мероприятий для него после 20:00.

Предыстория:

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Темы: БайденТрампдебатывиборы
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