Байден назвал дебаты с Трампом "плохим эпизодом"
Президент США Джо Байден назвал свое выступление на дебатах с Дональдом Трампом "плохим эпизодом" из-за сильной простуды и сказал, что он сам виноват в том, что произошло.
Источник: Байден в интервью ABC
Прямая речь: "Это был плохой эпизод".
"Никаких признаков какого-то серьезного состояния. Я был истощен. Я не прислушивался к своим инстинктам в плане подготовки (к дебатам - ред.)".
"И это была плохая ночь".
"Потому что я был болен. Я чувствовал себя ужасно".
Детали: Байден отметил, что врачи сопровождали его и даже делали тест на COVID, чтобы выяснить причины плохого самочувствия президента.
Прямая речь: "У меня просто была очень сильная простуда".
Детали: Байден сказал, что винит себя в плохом выступлении.
Прямая речь: "Никто не виноват, кроме меня".
Детали: Вместе с тем Байден отметил, что во время дебатов Трамп "солгал 28 раз".
Напомним: Байден сообщил, что после дебатов прошел медицинский осмотр и чувствует себя хорошо.
Также он после неудачных для демократов дебатов сказал, ему нужно больше спать, и что он поручил своим сотрудникам не планировать мероприятий для него после 20:00.
Предыстория:
- Результаты еще двух опросов общественного мнения в США показали, что бывший президент Дональд Трамп нарастил отрыв от действующего главы Белого дома Джо Байдена до 6 процентных пунктов – самый большой его отрыв в случае обоих опросов.
- СМИ сообщали, что Байден якобы непублично допустил выход из гонки в США, если не убедит общественность в ближайшие дни в своей готовности работать еще один срок после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.
- Также неофициально стало известно, что десятки демократов в Палате представителей США рассматривают возможность подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену снять свою кандидатуру с избирательной гонки.
- Президент США Джо Байден сообщил, что после дебатов прошел медицинский осмотр и чувствует себя хорошо.
- Однако в среду Джо Байден заверил, что не снимается с выборов.
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