Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала

По состоянию на утро 9 июля, спасатели сняли все бетонные плиты и добрались до подвала разрушенного корпуса "Охматдета", к счастью никого не обнаружили.

Источник: пресс-служба МВД в комментарии УП

Детали: В ведомстве уточняют: осталось просеять и убрать примерно 5-6 тонн строительных материалов.

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Что предшествовало: Ранее правоохранители предполагали, что в подвале разрушенного корпуса могли укрываться дети и медперсонал больницы.

Предыстория: