Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
Вторник, 9 июля 2024, 09:29
По состоянию на утро 9 июля, спасатели сняли все бетонные плиты и добрались до подвала разрушенного корпуса "Охматдета", к счастью никого не обнаружили.
Источник: пресс-служба МВД в комментарии УП
Детали: В ведомстве уточняют: осталось просеять и убрать примерно 5-6 тонн строительных материалов.
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Что предшествовало: Ранее правоохранители предполагали, что в подвале разрушенного корпуса могли укрываться дети и медперсонал больницы.
Предыстория:
- В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен. Поисково-спасательные работы продолжались и в ночь на 9 июля.
- По данным столичных властей, было известно о гибели двух взрослых и 16 пострадавших, среди которых 7 детей.
- Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По данным СБУ, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.