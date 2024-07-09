Боголюбову объявили подозрение в незаконном пересечении границы

Правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы 24 июня.

Источник: Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "В ночь на 24 июня 2024 года при содействии пограничника, который достоверно знал, что ему для проверки предоставили документ на имя другого человека, украинский бизнесмен незаконно выехал из страны".

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Детали: Следствие при содействии руководства Госпогранслужбы установило, что олигарх в сопровождении своего близкого родственника выехал поездом "Киев - Хелм", хотя согласно базам данных Украины границу не пересекал.

В ходе неотложных процессуальных действий правоохранители установили, что Боголюбов выехал из страны, привлекая начальника группы инспекторов пограничного контроля отделения инспекторов пограничной службы "Ягодин" Луцкого пограничного отряда (сейчас он задержан -ред.).

Для этого бизнесмен использовал паспорт гражданина Украины, который был потерян в 2022 году, о чем было сообщено органам ГМС Украины.

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При этом подтверждено, что задержанный правоохранитель передал подчиненной документы пассажиров и заверил, что уже лично осуществил проверку купе, где находились Боголюбов и его родственник.

В то же время польским пограничникам олигарх предъявил уже свой, личный паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Олигарху и правоохранителю сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, а Боголюбову сообщено о подозрении еще и в незаконном завладении паспортом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

По ходатайству прокурора задержанному пограничнику суд избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в сумме 25 млн грн.

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