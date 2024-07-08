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Боголюбов говорит, что выехал из Украины законно: 62 года, 5 несовершеннолетних детей

Валентина Романенко, Севгиль МусаеваПонедельник, 8 июля 2024, 14:15
Боголюбов говорит, что выехал из Украины законно: 62 года, 5 несовершеннолетних детей
Боголюбов. скриншот

Соратник Игоря Коломойского и бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов утверждает, что пересек границу Украины на выезд на законных основаниях.

Источник: комментарий пресс-службы Боголюбова, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь: "Геннадий выехал из страны как гражданин Украины с соблюдением всех норм и законов. Правила пересечения границы в условиях военного положения позволяют выезжать мужчинам старше 60 лет, а также тем, кто содержит троих и более несовершеннолетних детей. Бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых - несовершеннолетние".

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Детали: Также в пресс-службе бизнесмена отметили об отсутствии каких-либо судебных ограничений, которые бы запрещали пересекать границу Боголюбову.

По словам пресс-службы, с самого начала полномасштабной войны бизнесмен, мол, оставался в Украине и несколько раз пересекал границу на законных основаниях.

"Пограничные службы Украины и Польши не имели оснований не пропустить Боголюбова и на этот раз, потому что он не нарушил действующее законодательство, выехав из Украины поездом Киев-Хелм", - резюмируют у Боголюбова.

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Предыстория:

  • "Украинской правде" стало известно, что Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам в ночь на 24 июня поездом Киев - Хелм.
  • Причиной побега источники назвали то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".
  • По данным УП, Боголюбов выехал из страны с поддельными документами, но в Польшу въехал по личным.
  • 8 июля УП стало известно, что ГБР расследует незаконный выезд из Украины Боголюбова.

Темы: Боголюбов
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