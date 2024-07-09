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На территории Охматдета закончили аварийно-спасательные работы, всего в Киеве 32 погибших

Ирина БалачукВторник, 9 июля 2024, 12:15
На территории Охматдета закончили аварийно-спасательные работы, всего в Киеве 32 погибших
Фото ГСЧС

Аварийно-спасательные работы на территории Охматдета в Киеве закончили: в результате российской атаки на этой локации 2 человека погибли и 32 получили ранения. Всего в столице 32 погибших. 

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Обновлено: Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева достали тела 3 женщин, поэтому общее количество погибших в этом доме уже 11, а всего в столице 30 погибших в результате российской атаки 8 июля.

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Позже начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что по состоянию на 12:15 в Киеве от российской ракетной атаки погиб 31 человек и 117 пострадали.

В 13:00 в ГСЧС сообщили, что достали тело еще одного человека, поэтому жертв на этой локации уже 12, а всего в Киеве в результате российской атаки погибли 32 человека.

 
фото ГСЧС

Детали: По словам министра, 8 детей из Охматдета госпитализированы с травмами. 

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фото ГСЧС

По словам мэра Киева Виталия Кличко, 94 ребенка из больницы Охматдет перевели в другие медицинские учреждения. Из них 8 − пострадавшие.

Кроме того, в стационарах коммунальных медучреждений на утро 9 июля находятся 57 человек (все взрослые). 5 из них − в тяжелом состоянии. 

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Темы: Киевракетный удардетижертвы
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