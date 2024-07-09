На территории Охматдета закончили аварийно-спасательные работы, всего в Киеве 32 погибших
Аварийно-спасательные работы на территории Охматдета в Киеве закончили: в результате российской атаки на этой локации 2 человека погибли и 32 получили ранения. Всего в столице 32 погибших.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Обновлено: Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева достали тела 3 женщин, поэтому общее количество погибших в этом доме уже 11, а всего в столице 30 погибших в результате российской атаки 8 июля.
Позже начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что по состоянию на 12:15 в Киеве от российской ракетной атаки погиб 31 человек и 117 пострадали.
В 13:00 в ГСЧС сообщили, что достали тело еще одного человека, поэтому жертв на этой локации уже 12, а всего в Киеве в результате российской атаки погибли 32 человека.
Детали: По словам министра, 8 детей из Охматдета госпитализированы с травмами.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, 94 ребенка из больницы Охматдет перевели в другие медицинские учреждения. Из них 8 − пострадавшие.
Кроме того, в стационарах коммунальных медучреждений на утро 9 июля находятся 57 человек (все взрослые). 5 из них − в тяжелом состоянии.
Предыстория:
- 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. В Киеве попали по больнице Охматдет, частной клинике ADONIS и жилых домах.
- В Охматдете погибли 2 взрослых (одна из них врач).
- В одном из домов в Шевченковском районе в результате удара разрушен целый подъезд − погибло 7 человек (из них 3 детей). На промышленном объекте в Шевченковском районе погибли 2 человека.
- В Соломенском районе поврежден бизнес-центр "Домино" − погибли 7 человек.
- В Днепровском районе частично разрушено 4-этажное здание клиники ADONIS − погибли 9 человек.
- По состоянию на вечер 8 июля сообщалось, что в общем в результате удара РФ по территории Украины 8 июля погибли 37 человек, ранены 170.