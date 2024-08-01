Зеленский: Готовятся кадровые решения на правительственном уровне

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на правительственном уровне готовятся кадровые решения.

Источник: обращение Зеленского 1 августа

Прямая речь: "Провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем по восстановлению. В частности, по результатам поездки в Харьков, Полтавскую область, на Волынь и в Ровно и проведенных совещаний. Это касается и достройки объектов, и ключевых приоритетов восстановления, и также людей, которые способны обеспечивать полную реализацию государственных задач.

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На правительственном уровне готовятся кадровые решения, а также дополнительные решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах не онлайн, а нормально - чтобы была нормальная школьная жизнь настолько, насколько это сейчас, во время войны, возможно".

Детали: Кроме того, глава государства заявил, что на август готовятся визиты лидеров в Украину.

Прямая речь: "Второе. Наши отношения с партнерами - готовим соглашения и готовим договоренности, которые будут в этом августе. Это и соглашения по безопасности - завтра начнутся переговоры с еще одной европейской страной. Также уже мы готовим визиты лидеров в Украину и, соответственно, содержание наших переговоров и долгосрочную философию наших договоренностей. Чрезвычайно важно, чтобы для нашего государства была обеспечена устойчивость на годы, и это будет гарантией больших наших возможностей сейчас, в этом году, учитывая имеющиеся вызовы и угрозы. Конечно, ключевая задача - обеспечить и Силы обороны, и государственный бюджет, и социальную устойчивость Украины".

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Что предшествовало:

В начале июля собеседники в окружении Зеленского рассказали "Украинской правде", что он "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля и вероятно планирует уволить его.

10 июля УП писала, что первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко является единственной кандидатурой, которую всерьез обсуждают как потенциальную замену премьера Дениса Шмыгаля.

Сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак воспринимает Свириденко как 100% лояльную и свою.

Также речь шла о том, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, оставив за собой нынешнюю должность.

23 июля стало известно, что в работе украинского парламента объявили перерыв до августа. По данным УП, пока других заседаний Верховной Рады не планируется.

Читайте больше в статье Своя на 100%. Кто такая Юлия Свириденко и как она стала кандидатом в премьеры.