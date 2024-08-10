Зеленский анонсировал решение, которое укрепит духовную независимость

Президент Владимир Зеленский анонсировал принятие решения, которое укрепит украинскую духовную независимость.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Я провел только что совещание – подготовительное, о решении, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость.

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Мы должны лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев. И решения для этого должны быть на сто процентов эффективными – действительно работающими. Мы их обеспечим".

Что предшествовало: 24 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не уходит ни на какие каникулы, просто депутаты будут заниматься другими видами деятельности, в частности законопроектом о прекращении деятельности УПЦ МП в Украине.

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