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Зеленский анонсировал решение, которое укрепит духовную независимость

Катерина ТищенкоСуббота, 10 августа 2024, 21:01
Зеленский анонсировал решение, которое укрепит духовную независимость
Владимир Зеленский в обращении 10 августа, фото ОП

Президент Владимир Зеленский анонсировал принятие решения, которое укрепит украинскую духовную независимость.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Я провел только что совещание – подготовительное, о решении, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость.

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Мы должны лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев. И решения для этого должны быть на сто процентов эффективными – действительно работающими. Мы их обеспечим".

Что предшествовало: 24 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не уходит ни на какие каникулы, просто депутаты будут заниматься другими видами деятельности, в частности законопроектом о прекращении деятельности УПЦ МП в Украине.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Собеседник УП во фракции "Слуга народа" сообщил, что 23 июля депутаты договорились, что следующее пленарное заседание состоится на неделе с 19 по 25 августа.
  • Перед этим часть народных депутатов на заседании 23 июля заблокировали трибуну Верховной Рады с требованием принять законопроект о прекращении деятельности УПЦ МП в Украине.
  • Председатель ВР Руслан Стефанчук в комментарии УП рассказал, что эти депутаты предупредили, что будут блокировать трибуну, пока соответствующий проект не вынесут на голосование.
  • Верховная Рада 19 октября 2023 года поддержала в первом чтении законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут прекратить деятельность УПЦ МП.
  • Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики 5 марта 2024 года рекомендовал парламенту принять этот проект закона во втором чтении.

Зеленскийцерковь
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