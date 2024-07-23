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Безуглая остается в оборонном комитете: "слуги" сорвали кворум

Валентина РоманенкоВторник, 23 июля 2024, 12:55
Безуглая остается в оборонном комитете: слуги сорвали кворум
Марьяна Безуглая. фото из Facebook нардепа

Члены регламентного комитета Верховной Рады сорвали кворум во время голосования за проекта постановления об исключении народного депутата Марьяны Безуглой из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Источник: нардепы Ирина Фриз (ЕС), Ярослав Железняк ("Голос") и Сергей Евтушок ("Батькивщина") 

Детали: При рассмотрении проекта постановления комитета по вопросам нацбезопасности и разведки о снятии Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета был сорван кворум.

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Прямая речь Евтушка: "Слуги" (кроме председателя комитета) демонстративно покинули заседание, чем сорвали кворум. Марьяна остается в обойме комитета".

Прямая речь Фриз: "Следовательно, Безуглая будет продолжать свою деструктивную деятельность, как член комитета нацбезопасности и разведки, как человек, который внесен в базу Миротворец, как человек, который фактически приведет к блокированию работы комитета в закрытом режиме, ведь представители сектора безопасности и обороны отказываются работать в режиме тайно в ее присутствии".

Прямая речь Железняка: "Учитывая, что это уже третий раз, когда "Слуги" сами инициируют исключение из комитета по нацбезопасности Безуглой..... и сами же "слуги" потом это героически блокируют... То тут прям Оскар зрительских симпатий за лучшую роль по выстрелу самим себе в ногу...".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 22 июля члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовали Раде исключить из состава комитета заместителя председателя комитета Марьяну Безуглую.

Предыстория:

  • 5 января 2024 года комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить нардепа Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета.
  • 10 января спикер парламента Руслан Стефанчук досрочно завершил заседание парламента после того, как группа народных депутатов заблокировала трибуну с требованием поставить на рассмотрение вопрос об отзыве Безуглой. Он заявил, что увольнять Безуглую с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности, обороне и разведке можно будет только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп.
  • 5 июля член комитета ВР по вопросам нацбезопасности нардеп Федор Вениславский заявил, что подаст на Безуглую заявление в Государственное бюро расследований, поскольку, по его мнению, она разгласила информацию с закрытого заседания комитета.
  • 17 июля Безуглая вышла из фракции "Слуга народа".

Темы: Верховная РадаСлуга народа
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