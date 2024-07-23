Безуглая остается в оборонном комитете: "слуги" сорвали кворум

Члены регламентного комитета Верховной Рады сорвали кворум во время голосования за проекта постановления об исключении народного депутата Марьяны Безуглой из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Источник: нардепы Ирина Фриз (ЕС), Ярослав Железняк ("Голос") и Сергей Евтушок ("Батькивщина")

Детали: При рассмотрении проекта постановления комитета по вопросам нацбезопасности и разведки о снятии Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета был сорван кворум.

Реклама:

Прямая речь Евтушка: "Слуги" (кроме председателя комитета) демонстративно покинули заседание, чем сорвали кворум. Марьяна остается в обойме комитета".

Прямая речь Фриз: "Следовательно, Безуглая будет продолжать свою деструктивную деятельность, как член комитета нацбезопасности и разведки, как человек, который внесен в базу Миротворец, как человек, который фактически приведет к блокированию работы комитета в закрытом режиме, ведь представители сектора безопасности и обороны отказываются работать в режиме тайно в ее присутствии".

Прямая речь Железняка: "Учитывая, что это уже третий раз, когда "Слуги" сами инициируют исключение из комитета по нацбезопасности Безуглой..... и сами же "слуги" потом это героически блокируют... То тут прям Оскар зрительских симпатий за лучшую роль по выстрелу самим себе в ногу...".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 22 июля члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовали Раде исключить из состава комитета заместителя председателя комитета Марьяну Безуглую.

Предыстория: