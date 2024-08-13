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Британия не разрешила Украине бить Storm Shadow во время наступления в Курской области – Telegraph

Ирина Балачук, Иванна КостинаВторник, 13 августа 2024, 12:17
Британия не разрешила Украине бить Storm Shadow во время наступления в Курской области – Telegraph
Фото defence-ua.com

Президент Владимир Зеленский давит на Великобританию, чтобы она разрешила бить вглубь России ее оружием на фоне наступления в Курской области, но пока позиция британского правительства не изменилась.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: Зеленский в очередной раз заявил, что просит западных союзников разрешить ВСУ использовать ракеты дальнего радиуса действия в глубине России.

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Он добавил, что поручил представителям оборонного ведомства и дипломатам "представить перечень необходимых действий с нашей стороны для получения разрешения от наших партнеров на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории".

Но, по данным источников The Telegraph, правительство Британии своего решения по ракетам Storm Shadow не изменило. Разрешения использовать их в рамках Курской наступательной операции нет.

Прямая речь собеседника издания из британского правительства: "Никаких изменений не произошло. Мы предоставляем военную помощь для поддержки четкого права Украины на самооборону от незаконных нападений России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы четко осознаем, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для защиты Украины".

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Детали: В прошлом месяце во время визита в Великобританию Зеленский лоббировал снятие ограничений на использование боеприпасов, дальность действия которых составляет около 250 километров, перед премьером Киром Стармером.

Украина хочет наносить удары по аэродромам и логистическим центрам далеко за линией фронта, которые Москва использует для укрепления своих позиций в Курской области.

Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший британский танковый командир, заявил, что ракеты Storm Shadow смогут поражать "железнодорожные узлы и ключевые дороги, ведущие к Курску, а также любые аэродромы в радиусе 100 миль".

"Путин напуган, и это покажет, что Запад полностью предан Украине, чего до сих пор не было видно", – добавил он.

Позиция по использованию ракет Storm Shadow зависит не только от правительства Великобритании, поскольку ракеты производятся совместно с Францией, а это значит, что Париж также имеет право голоса по поводу условий.

Киев также обратился к Вашингтону за разрешением на использование своих ракет дальнего радиуса действия ATACMS во время Курской наступательной операции, но пока также получил отказ.

Предыстория:

Великобританияпомощь УкраинеКурская область
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