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Туск считает, что операция в Курской области - это право Украины на самооборону

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 13 августа 2024, 21:12
Туск считает, что операция в Курской области - это право Украины на самооборону
Фото - Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что операция Украины в Курской области России является осуществлением ее международно признанного права на самооборону.

Источник: Туск заявил на пресс-конференции во вторник, 13 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP

Детали: Комментируя украинскую атаку в Курской области, Туск подчеркнул, что "действия Украины являются оборонительными действиями".

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"То, что делают российские войска и российская авиация на украинской территории, имеет признаки геноцида, бесчеловечных преступлений. И Украина имеет полное право вести войну таким образом, чтобы максимально эффективно парализовать Россию в ее агрессивных намерениях", – добавил он.

Премьер Польши добавил, что власти находятся в постоянном контакте с украинской стороной, "но, конечно, речь не идет о консультациях, которые заключаются в том, чтобы кто-то в Киеве согласовывал со мной, в какой день, куда кто будет двигаться".

"Мы поддерживаем Украину в войне, которая является оборонительной", – подчеркнул Туск.

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Накануне президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский впервые подтвердили проведение ВСУ наступательной операции в Курской области России.

Во вторник Сырский доложил, что под контролем Украины находятся 74 населенных пункта Курской области.

По данным СМИ, Украина до последнего не сообщала партнерам на Западе деталей операции.

ПольшаКурская область
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