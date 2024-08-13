Туск считает, что операция в Курской области - это право Украины на самооборону

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что операция Украины в Курской области России является осуществлением ее международно признанного права на самооборону.

Источник: Туск заявил на пресс-конференции во вторник, 13 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP

Детали: Комментируя украинскую атаку в Курской области, Туск подчеркнул, что "действия Украины являются оборонительными действиями".

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"То, что делают российские войска и российская авиация на украинской территории, имеет признаки геноцида, бесчеловечных преступлений. И Украина имеет полное право вести войну таким образом, чтобы максимально эффективно парализовать Россию в ее агрессивных намерениях", – добавил он.

Премьер Польши добавил, что власти находятся в постоянном контакте с украинской стороной, "но, конечно, речь не идет о консультациях, которые заключаются в том, чтобы кто-то в Киеве согласовывал со мной, в какой день, куда кто будет двигаться".

"Мы поддерживаем Украину в войне, которая является оборонительной", – подчеркнул Туск.

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Накануне президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский впервые подтвердили проведение ВСУ наступательной операции в Курской области России.

Во вторник Сырский доложил, что под контролем Украины находятся 74 населенных пункта Курской области.

По данным СМИ, Украина до последнего не сообщала партнерам на Западе деталей операции.