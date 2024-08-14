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Российские власти заявили об атаке беспилотников и ракет в нескольких областях

Алена ИвашкивСреда, 14 августа 2024, 02:50
Российские власти заявили об атаке беспилотников и ракет в нескольких областях
фото иллюстративное, РосСМИ

Воронежскую и Курскую область атаковали дроны и ракеты, в самом Воронеже сообщили о нескольких пожарах. В Липецкой области объявили самый высокий уровень опасности.

Источник: и. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев, ASTRA, местные Telegram-каналы

Детали: Российские телеграмм-каналы пишут, что во время налета дронов в Воронеже возник пожар, местные жители предполагают, что удар был нанесен по военному аэродрому "Балтимор" на окраине города. 

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Также местные СМИ сообщают об атаке дронов и взрывах в Борисоглебске Воронежской области. Официальной информации нет, местные жители утверждают, что после атаки БПЛА горит военный аэродром. 

Из Курской области поступают сообщения о ракетном ударе и работе ПВО.

Каналы опубликовали видео, на котором видно пожар издалека, на других видео слышны звуки взрывов.

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Смирнов сообщил, что ПВО сбила четыре ракеты.

Кроме этого, воздушную тревогу объявили в Липецкой области: уровень опасности, по словам главы региона, красный, то есть самый высокий.

Росcиявойнабеспилотники
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