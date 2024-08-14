Зеленский поднял вопрос создания военных комендатур в Курской области РФ
Президент Владимир Зеленский обсудил на специальном совещании вопрос создания при необходимости военных комендатур на территории Курской области РФ, которую берут под контроль Силы обороны Украины.
Источник: глава государства в соцсетях, омбудсмен Дмитрий Лубинец, вице-премьер Ирина Верещук, глава МВД Игорь Клименко
Прямая речь: "Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур.
Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и осуществляет активные действия на российской территории".
Детали: Зеленский подчеркнул, что украинские силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права.
Как свидетельствует обнародованное видео, на совещании у президента присутствовали глава ОП Андрей Ермак, глава МВД Игорь Клименко, премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, омбудсмен Дмитрий Лубинец и главком Александр Сырский (по видеосвязи).
Обновлено: Омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем посте в соцсетях добавил, что в реализации своего права на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет право не только защищаться, но и должна придерживаться всех международных конвенций и требований международного гуманитарного права.
Поэтому украинские военные в целях самообороны сформировали "буферную (санитарную) зону" на территории Курской области.
По словам Лубинца, также на совещании обсудили вопросы доступа представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мероприятий. В "буферной зоне" должно обеспечиваться снабжение продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов, подчеркнул уполномоченный по правам человека.
Верещук в свою очередь отметила, что гражданские россияне в пределах указанной зоны находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью придерживается.
Поэтому, силами украинских военных планируется:
1. Проведение гуманитарных операций с целью поддержки гражданских лиц в пределах указанной зоны.
2. Открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц: как в сторону России, так и в сторону Украины.
3. Допуск международных гуманитарных организаций в указанную зону с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.
В настоящее время проводится соответствующая подготовка и консультации, добавила вице-премьер.
По словам главы МВД Игоря Клименко, сейчас военные предоставляют МВД информацию о потребностях в обеспечении местных питьевой водой, продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены, чтобы в координации с другими соответствующими органами мы смогли как можно быстрее организовать гумпомощь.
Что предшествовало: В МИД подчеркнули, что Украина не заинтересована забирать территорию в Курской области РФ, а хочет защитить жизни своих людей, также операция не позволяет врагу перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет им логистику.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" заявили, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- 12 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".
- По состоянию на 12 августа украинская армия может контролировать около 44 населенных пунктов в Курской области России, считает аналитический проект DeepState.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные продолжают проводить наступательную операцию на территории Курской области РФ. "В настоящее время под нашим контролем находится около 1000 кв. км РФ... Ситуация находится под нашим контролем", - сказал он.
- 14 августа Сырский сообщил, что с начала суток в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.