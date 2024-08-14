Зеленский поднял вопрос создания военных комендатур в Курской области РФ

Президент Владимир Зеленский обсудил на специальном совещании вопрос создания при необходимости военных комендатур на территории Курской области РФ, которую берут под контроль Силы обороны Украины.

Источник: глава государства в соцсетях, омбудсмен Дмитрий Лубинец, вице-премьер Ирина Верещук, глава МВД Игорь Клименко

Прямая речь: "Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур.

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Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и осуществляет активные действия на российской территории".

Детали: Зеленский подчеркнул, что украинские силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права.

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Как свидетельствует обнародованное видео, на совещании у президента присутствовали глава ОП Андрей Ермак, глава МВД Игорь Клименко, премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, омбудсмен Дмитрий Лубинец и главком Александр Сырский (по видеосвязи).

Обновлено: Омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем посте в соцсетях добавил, что в реализации своего права на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет право не только защищаться, но и должна придерживаться всех международных конвенций и требований международного гуманитарного права.

Поэтому украинские военные в целях самообороны сформировали "буферную (санитарную) зону" на территории Курской области.

По словам Лубинца, также на совещании обсудили вопросы доступа представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мероприятий. В "буферной зоне" должно обеспечиваться снабжение продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов, подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Верещук в свою очередь отметила, что гражданские россияне в пределах указанной зоны находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью придерживается.

Поэтому, силами украинских военных планируется:

1. Проведение гуманитарных операций с целью поддержки гражданских лиц в пределах указанной зоны.

2. Открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц: как в сторону России, так и в сторону Украины.

3. Допуск международных гуманитарных организаций в указанную зону с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.

В настоящее время проводится соответствующая подготовка и консультации, добавила вице-премьер.

По словам главы МВД Игоря Клименко, сейчас военные предоставляют МВД информацию о потребностях в обеспечении местных питьевой водой, продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены, чтобы в координации с другими соответствующими органами мы смогли как можно быстрее организовать гумпомощь.

Что предшествовало: В МИД подчеркнули, что Украина не заинтересована забирать территорию в Курской области РФ, а хочет защитить жизни своих людей, также операция не позволяет врагу перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет им логистику.

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