Сырский: На Курщине создана первая военная комендатура, возглавил генерал-майор Москалев
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о создании первой военной комендатуры в Курской области РФ.
Источник: доклад Сырского на заседании Ставки 15 августа
Прямая речь: "На территории Курской области завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах.
Для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура, назначен ее руководитель генерал-майор Москалев".
Напомним: Генерал-майор ВСУ Эдуард Москалев в свое время возглавлял ОСУВ "Одесса" и ОТУ "Донецк".
Что предшествовало: Президент Зеленский после проведения спецсовещания 14 августа сообщил, что власти обдумывают возможность создания военных комендатур в Курской области РФ, если в этом будет необходимость.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что Украина может создать военные комендатуры в Курской области РФ для оказания гуманитарной помощи местным жителям.