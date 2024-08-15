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Сырский: На Курщине создана первая военная комендатура, возглавил генерал-майор Москалев

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 августа 2024, 15:07
Сырский: На Курщине создана первая военная комендатура, возглавил генерал-майор Москалев
Сырский и Зеленский. иллюстративное фото ОП

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о создании первой военной комендатуры в Курской области РФ.

Источник: доклад Сырского на заседании Ставки 15 августа

Прямая речь: "На территории Курской области завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах.

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Для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура, назначен ее руководитель генерал-майор Москалев".

Напомним: Генерал-майор ВСУ Эдуард Москалев в свое время возглавлял ОСУВ "Одесса" и ОТУ "Донецк".

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Эдуард Москалев в 2021 году
фото генштаба

Что предшествовало: Президент Зеленский после проведения спецсовещания 14 августа сообщил, что власти обдумывают возможность создания военных комендатур в Курской области РФ, если в этом будет необходимость.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что Украина может создать военные комендатуры в Курской области РФ для оказания гуманитарной помощи местным жителям.

Курская область Сырскийвойна
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