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Зеленский попросил Раду безотлагательно собраться и поддержать "оборонный законодательный пакет"

Александр ШумилинЧетверг, 15 августа 2024, 15:39
Зеленский попросил Раду безотлагательно собраться и поддержать оборонный законодательный пакет
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский попросил Верховную Раду собраться, чтобы принять "оборонный законодательный пакет для Украины", который будет включать вопросы определения статуса украинских военных в Курской области и другие.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Уже в августе, требуется усиление некоторых правовых позиций нашего государства. Пришло время принять важные законодательные вещи - оборонный законодательный пакет для Украины. Это решения, которые помогут и украинским воинам, и всему украинскому обществу, и нашим государственным институтам.

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Первое. Должны четко гарантировать именно на законодательном уровне, что наши воины, которые участвуют в Курской операции, например, и будут участвовать во всех других наших действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой. И это надо сделать именно законом, чтобы у всех наших людей была уверенность, что государство сработает так, как нужно.

Второе. Каждый воин, который защищает Украинское государство, защищает наших людей, защищает нашу независимость, заслуживает признания и максимальной поддержки. Это касается, в частности, тех наших воинов - украинских легионеров, - которые сейчас имеют гражданство других государств, но пока не Украины. Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины, и должны получить такое уважение от Украинского государства. Также это справедливо распространить и на их родных, на родных наших героев.

Третье решение. Должен быть урегулирован вопрос трофейного оружия, которое наши воины получают в боях. Должны это уладить".

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Детали: Также Зеленский заявил, что необходимо лишить "предателей, которые сбежали в Россию после 24 февраля" и коллаборационистов любых званий и наград в Украине.

"Соответствующие законопроекты тоже уже есть в парламенте. И прошу Верховную Раду собраться для рассмотрения этих вопросов безотлагательно в ближайшее время", - заявил президент.

Зеленский
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