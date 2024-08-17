Генштаб: За субботу россияне штурмовали Покровское направление уже 25 раз

С начала суток на фронте произошло 72 боевых столкновения, активнее всего россияне атакуют Покровское направления, где насчитано 25 попыток врага потеснить защитников с занимаемых позиций.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов. В Волчанске еще продолжается бой.

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Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Берестового и в направлении Лозовой. Два боестолкновения в районе Стельмаховки еще продолжаются.

На Лиманском направлении не прекращаются вражеские атаки в районах Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы. С начала суток на этом направлении насчитывается уже 14 боестолкновений, до сих пор продолжается пять боестолкновений. Ситуация контролируемая.

Продолжаются бои на Северском направлении, атакует противник вблизи Верхнекаменского, Спирного, Выемки и Переездного, оккупанты шесть раз пытались прорвать нашу оборону. Все атаки отбиты.

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На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра. Три из этих боестолкновений продолжаются.

Торецкое направление остается одним из самых горячих и приоритетных направлений для вражеской армии, количество вражеских атак здесь в настоящее время составляет семь. Сегодня враг в основном атакует возле населенных пунктов Северное, Торецк и Железное, наши защитники дают достойный отпор противнику. Шесть боестолкновений уже завершено. Также авиация агрессора нанесла удар по Курдюмовке неуправляемыми авиаракетами.

Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Покровском направлении. Так с начала суток оккупанты совершили уже 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного, Заветного и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживая натиск, уже отбили 25 атак противника, 11 боестолкновений еще продолжаются. Подвергся авиаудару НАРами Александрополь.

На Кураховском направлении захватчики девять раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки. По Мемрику нанесли авиаудар управляемой авиационной бомбой.

На Времовском направлении захватчики пытались атаковать в направлении Угледара, состоялась одна безуспешная попытка.

На Приднепровском направлении также отражена одна вражеская атака.

Запорожскую область оккупанты сегодня атаковали авиацией, сбросив в район Новоданиловки три КАБа, и нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по Новоандреевке и Каменскому.