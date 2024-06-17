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Литвиненко: Путин может применить ядерное оружие в случае "катастрофического поражения" в Украине

Станислав ПогориловПонедельник, 17 июня 2024, 11:00
Литвиненко: Путин может применить ядерное оружие в случае катастрофического поражения в Украине
Александр Литвиненко, фото: СНБО

Председатель СНБО Александр Литвиненко допускает, что правитель России Владимир Путин может приказать применить тактическое ядерное оружие, если его армия столкнется с "катастрофическим поражением" в Украине.

Источник: Литвиненко в интервью The Times

У секретаря СНБО спросили, существуют ли обстоятельства, при которых Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия.

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Прямая речь Литвиненко: "Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения".

Детали: По его словам, такое поражение может спровоцировать развал российской линии фронта, дезертирство из армии и протесты в самой Москве.

Литвиненко отметил, что нет никакой вероятности того, что Путин развернет ядерное оружие, пока Россия имеет преимущество в войне.

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Также секретарь Совбеза выразил сомнение, что лидер Кремля применит стратегическое ядерное оружие, которое почти наверняка спровоцирует третью мировую войну. "Он хочет жить", - отметил Литвиненко.

Он добавил, что поражение России на поле боя в Украине не приведет к автоматическому применению Москвой ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить свой народ, что такой разворот событий на самом деле является "победой".

Что предшествовало:

В мае Министерство обороны России анонсировало учения по применению нестратегического ядерного оружия, которые вызвали осуждение западных государств.

После этого Беларусь также объявила о "внезапной проверке" средств-носителей нестратегического ядерного оружия – вслед за аналогичным объявлением России.

В начале июня  Путин в очередной раз поразмышлял о возможности ядерной войны и констатировал, что из-за большого количества жертв, к которым она может привести, до этого "никогда не дойдет".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph заявил, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия на фоне растущей угрозы со стороны России и Китая.

Темы: ядерное оружиеПутинУкраинавойна
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