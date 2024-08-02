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Axios: США готовятся к нападению Ирана на Израиль в ближайшие дни

Алена ИвашкивПятница, 2 августа 2024, 06:46
Axios: США готовятся к нападению Ирана на Израиль в ближайшие дни
Иранцы сожгли израильский флаг во время церемонии похорон лидера ХАМАС Исмаила Гании, фото: Getty Images

Администрация Байдена убеждена, что Иран собирается напасть на Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране в начале этой недели, и готовится противодействовать этому.

Источник: издание Axios со ссылкой на трех неназванных американских чиновников

Детали: Ожидается, что любое возмездие Ирана будет по той же схеме, что и их атака на Израиль 13 апреля, но потенциально более масштабной, и может также включать ливанскую "Хезболу".

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Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла также пообещал ответить на израильский авиаудар по Бейруту во вторник, в результате которого погиб его главный военный советник.

Администрация Байдена обеспокоена тем, что может быть сложнее мобилизовать ту самую международную и региональную коалицию стран, которая защитила Израиль от предыдущей иранской атаки, поскольку убийство Гании происходит в контексте войны между Израилем и ХАМАСом, которая вызвала резкие антиизраильские настроения во всем регионе.

Апрельское нападение было совершено в ответ на израильский авиаудар по иранскому объекту в Дамаске, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал.

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Несколько арабских стран, включая Иорданию и Саудовскую Аравию, либо помогли сбить иранские и хуситские беспилотники, либо позволили США и Израилю использовать свое воздушное пространство для перехвата угроз.

В среду американская разведка начала получать четкие сигналы о том, что Иран собирается прибегнуть к ответным мерам, заявил американский чиновник.

Двое других американских чиновников заявили, что иранцам и их доверенным лицам может потребоваться несколько дней на координацию и подготовку нападения на Израиль.

Другой американский чиновник заявил, что Пентагон и Центральное командование США проводят подготовку, аналогичную той, которую они проводили накануне апрельской атаки.

По словам чиновника, подготовка включает в себя американские военные активы в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.

"Мы ожидаем несколько трудных дней", - сказал чиновник.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что израильская разведка ожидает, что Иран осуществит широкомасштабную ракетную атаку на Израиль.

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил на пресс-брифинге в четверг, что международные партнеры Израиля увеличили свои силы в регионе, чтобы помочь противостоять возможной атаке.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге с журналистами, что риск более широкой войны на Ближнем Востоке остается и сегодня.

Несколько американских и международных авиакомпаний, в том числе United, Delta, Lufthansa и Swiss, объявили, что приостанавливают полеты в Израиль и из него.

Напомним: 

  • Израильские военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности перед возможным ответным ударом со стороны Ирана и Хезболлы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг провел совещание, на котором оценил подготовку командования Армии обороны Израиля.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Темы: СШАИранИзраиль
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