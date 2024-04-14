Иран запустил по Израилю 150 ракет – ABC
Воскресенье, 14 апреля 2024, 02:44
Иран сначала запустил по Израилю 80 ракет, впоследствии – еще 70.
Источник: ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника
Детали: По данным СМИ, Иран запустил еще 70 ракет.
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Ранее страна запустила 80. Таким образом, общее количество запущенных ракет достигло 150.
Предыстория:
- Иран начал атаку на Израиль с помощью десятков беспилотников, при этом Израиль находился в боевой готовности и закрывал воздушное пространство.
- По данным СМИ, Иран запустил волну баллистических ракет по Израилю.
- После начала атаки Ирана на Израиль президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".
- Американские и израильские военные заявили о перехвате иранских беспилотников, количество которых превысило сотню.
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