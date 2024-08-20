Рада приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ

Верховная Рада приняла в целом законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут сделать невозможным деятельность УПЦ МП.

Источник: народные депутаты Ярослав Железняк, Роман Лозинский в соцсетях

Прямая речь Железняка: "Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ.

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В народе - закон о запрете московской церкви)".

Детали: "За" во втором чтении проголосовали 265 нардепов.

Железняк отмечает, что закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Кроме одного пункта - согласно ему общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

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Предыстория:

Правительство в январе 2023 года зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, согласно которому может быть прекращена деятельность УПЦ МП.

Верховная Рада 19 октября 2023 года приняла в первом чтении этот законопроект.

23 июля народные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады из-за отказа рассматривать законопроект о запрете УПЦ (МП), тем самым сорвав пленарное заседание.

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