ГУР повторно атаковал "Саваслейку": источник сообщает об уничтожении трех самолетов

Главное управление разведки МОУ осуществило 16 августа спецоперацию в Нижегородской области РФ - дронами-камикадзе был атакован военный аэродром "Саваслейка".

Источник: собеседник УП в военной разведке

Детали: По данным источника, в результате атаки был уничтожен самолет МИГ-31 (модификации К или И), два самолета Ил-76 и повреждено около пяти самолетов, вероятно МИГ-31К/И.

Реклама:

На данный момент видеоматериалов или официального подтверждения этой информации нет.

Предыдущий удар по аэродрому "Саваслейка" был нанесен 13 августа, в результате чего был поражен склад ГСМ и поврежден самолет МИГ-31К/И.

По данным космической разведки, на момент совершения атаки 13 августа на указанном аэродроме находились 11 самолетов МИГ-31К/И, самолет Ил-76, пять вертолетов Ми-8 и Ми-24.