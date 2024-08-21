Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГУР повторно атаковал "Саваслейку": источник сообщает об уничтожении трех самолетов

Валентина РоманенкоСреда, 21 августа 2024, 17:29
ГУР повторно атаковал Саваслейку: источник сообщает об уничтожении трех самолетов
Саваслейка на карте Google

Главное управление разведки МОУ осуществило 16 августа спецоперацию в Нижегородской области РФ - дронами-камикадзе был атакован военный аэродром "Саваслейка".

Источник: собеседник УП в военной разведке

Детали: По данным источника, в результате атаки был уничтожен самолет МИГ-31 (модификации К или И), два самолета Ил-76 и повреждено около пяти самолетов, вероятно МИГ-31К/И.

Реклама:

На данный момент видеоматериалов или официального подтверждения этой информации нет.

Предыдущий удар по аэродрому "Саваслейка" был нанесен 13 августа, в результате чего был поражен склад ГСМ и поврежден самолет МИГ-31К/И.

По данным космической разведки, на момент совершения атаки 13 августа на указанном аэродроме находились 11 самолетов МИГ-31К/И, самолет Ил-76, пять вертолетов Ми-8 и Ми-24.

ГУРбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский собирает большое совещание по беглецам: Надо сделать выводы

В Курской области взяты под контроль еще два населенных пункта – Зеленский

обновленоСторонник УПЦ МП нардеп Дмитрук сбежал из Украины – источники

Голодовка отменена: больницу в Одессе обеспечивает едой патронатная служба "Азова", пока ОГА решает проблему

Лузан выиграла золото чемпионата мира на коронной дистанции в гребле на каноэ-одиночке

The Washington Post: Украина снова пересекает "красные линии" Путина, а он – моргает

Все новости...
Обстрел Россией кафе в Запорожской области: 6 детей находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии
Россияне с дрона убили пожилую женщину в Херсоне
Генштаб: Россияне бомбят собственные села на Курщине, 27 УАБов с начала суток
"Наши высокоточные бомбы достанут всюду": Олещук показал, как авиация бьет оккупантов на Курщине
Последние новости
23:17
В Reuters подтвердили гибель сотрудника в Краматорске
23:00
ФутболХет-трик Назаренко помог "Полесью" разгромить "Оболонь" в 4 туре УПЛ
22:50
Как распознать токсичных коллег и ужиться с ними на работе? Объясняет психотерапевтку
22:41
В Telegram прокомментировали задержание Дурова: Соблюдаем законы ЕС
22:35
"У датчан очень мало знаний, чем на самом деле Украина". Как работает Украинский Дом в Дании
22:15
Зеленский упрекнул партнеров за "оборонные пакеты, которые месяцами не реализуются"
22:08
Футбол"Челси" разгромило "Вулверхэмптон" в АПЛ, но Мудрика поменяли уже в перерыве
21:55
"Беларускі Гаюн": Войска на границе не несут угрозы для Украины
21:49
В Польше почтили погибших пожарных: по всей стране раздавались сирены
21:44
Зеленский собирает большое совещание по беглецам: Надо сделать выводы
Все новости...
Реклама:
Реклама: