Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше

Ніде так не відчувається крихкість кордонів, як у ці дні на українсько-російському переході Юнаківка – Суджа на Сумщині. Колись, до вторгнення, місце суворого паспортного контролю стало зоною дуже специфічного безвізу, яким може скористатися тільки одна категорія людей – Сили оборони.

Замість паспорта тут тепер питають пароль. А замість вітальних плакатів на в'їзді натикаєшся на розтрощені українською артилерією російські адмінбудівлі. Їх знесли Сили оборони в перший день операції, розповідають УП військовослужбовці 80-ої бригади. Більшість російських силовиків, що перебували всередині цих будівель, здалися в полон.

За пунктом пропуску – пара крихітних сіл, віднедавна відоме всьому світу 15-тисячне місто Суджа й кілька десятків кілометрів російської території, яку вже тиждень контролюють Сили оборони України.

Реклама:

10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора. 14 серпня він додав, що операція триває, її "стратегічна мета досягається".

"Українська правда" вирішила розібратися, чим насправді є наступальна операція Сил оборони в Курській області: яким може бути її замисел, як він може розвиватися і яку реакцію може викликати.

Ввечері 28-го липня військовослужбовці 80-ої бригади звернулися до УП з доволі раптовим проханням: розмістити їхнє звернення на підтримку тогочасного комбрига, полковника Еміля Ішкулова, якому загрожувало звільнення.

Усе, що було відомо про таке рішення командування, це те, що Ішкулов, який із повагою ставиться до військової ієрархії, відмовився виконувати одну із задач, поставлених Сирським. Мовляв, вона була аж занадто неспівмірна з людським ресурсом бригади.

Розуміння того, від чого саме відмовився Ішкулов, прийшло за пару днів, 6 серпня. Тоді українські сили, зокрема 80-та бригада, уже під керівництвом нового комбрига Павла Розлача, пішли в рейд на територію Росії.

Реклама:

Мало хто, включно з російським командуванням, розраховував на такий поворот подій. І лише невелике коло обізнаних з плануванням осіб розуміли, наскільки масштабною буде ця операція.

Тому ситуація інформаційного вакууму породила величезну масу питань. Це офензива, яку варто порівнювати з проривом в Бєлгородську область Російського добровольчого корпусу? Чи це спроба рейду по тилах противника? Або це операція зі взяття під контроль смуги ворожої території, для унеможливлення атак на українські землі?

Співрозмовники УП у Силах оборони, дотичні до виконання операції, між собою називають її "рейд Сирського". Адже й справді, особливо в перші дні, розмірковує в розмові з УП член оборонного комітету Ради й колишній "альфівець" Роман Костенко, вона мала чіткі ознаки рейду. Це – захід на територію противника, знищення військових цілей на своєму шляху, задіювання сильних десантних підрозділів.

Це не класична лобова атака, а хитрий і наразі вдалий маневр Сил оборони, в якому вгадується почерк генерал-полковника Сирського. Він вперше проявився під час керованої ним харківської наступальної операції восени 2022 року.

Тоді Україна звільнила територію від Балаклії та Ізюму на півдні до Куп'янська на півночі. І зробила це після довгого планування, в місці найменшої концентрації російських сил, здійснивши стрімкі прориви невеликими дуже мобільними ударними групами. Але головними емоціями тієї операції були несподівана зухвалість і готовність ризикувати.

Читайте також: "По декілька сіл за день". Звільнення Харківщини очима військових та місцевих

Якщо додати до тієї тактики активне застосування розвідувальних і ударних дронів, це досить точно описуватиме манеру проведення нинішньої Курської наступальної операції.

В чомусь вона "дзеркалить" нещодавню російську спробу наступу на Харківщині. Різниця тільки в тому, що росіяни, пішовши наступом на Липці й Вовчанськ, нарвались на досить вмотивовані українські сили, які з першого дня наступу почали їх знищувати.

Українські ж бригади на Курщині спланували наступ так, що не зустріли масованого й ешелонованого захисту: їх зустрічали російські прикордонники, строковики, штабні військові і десь по лісах розкидані кадирівські бійці. Власне, саме тому український наступ і почався якраз в цьому районі.

Як відомо з відкритих джерел, ядром Курської операції стали дві бригади Десантно-штурмових військ – легендарна й потужна львівська 80-та та сформована ще торік чернівецька 82-га. На другому тижні операції до них долучилася частина не менш загартованої 95-ої бригади ДШВ.

Реклама:

Це кардинально відрізняється від підходу, який був застосований у червні 2023-го під час наступу на Мелітопольському напрямку, де основною ударною силою була новосформована, недосвідчена 47-ма бригада "Маґура".

Слідом за десантниками на зачистки й утримання позицій на території Курської області заходять щонайменше дві бригади Сухопутних військ, сформовані під час повномасштабного вторгнення – 22-га та 61-ша.

Від того, наскільки їм вдасться вкопатися і закріпитися на зайнятих ДШВ рубежах, залежить, як довго Сили оборони в принципі зможуть контролювати й використовувати у своїх цілях захоплені нині території.

Адже рано чи пізно росіяни підтягнуть резерви й підуть відбивати міста і села Курської області. Тим часом Зеленський уже допускає розгортання там Силами оборони певної форми "місцевої влади" – військових комендатур.

Ударні українські підрозділи станом на 15 серпня продовжують наступ вздовж траси зі взятої під контроль Суджі в напрямку Курська, а також у напрямку селищ Коренєво та Погребки.

Головком ЗСУ Олександр Сирський уже кілька днів поспіль звітує президенту Зеленському про взяті під контроль нові території та населені пункти.

Постає логічне запитання, як далеко українські сили планують просуватися? В українському інфопросторі в перші дні операції навіть з'являлися ідеї про захоплення Курської АЕС та можливість "обміняти" її на Запорізьку.

З політичної точки зору, такий сценарій сам по собі виглядає фантастичним. Крім того, з аналізу військової компоненти наступу видно, що, принаймні на даному етапі, Україна не ставить перед собою мету захопити АЕС. Для її утримання в режимі кругової оборони на відстані сотень кілометрів від кордону і баз постачання, з ризиком постійних атак і оточень потрібні значно більші сили, ніж ЗСУ задіяли в операції.

Однак просування українських підрозділів, що триває в бік Курська, може говорити про бажання ЗСУ скувати російські сили в цьому районі. Зі стратегічної точки зору, корисним могло б бути перерізання міжнародної траси Е105, якою здійснюється забезпечення угруповання російських сил у районі Бєлгорода.

Якби тамтешні окупаційні сили втратили підтримку з півночі, то загрожувати Харкову й утримувати захоплені райони Харківщини їм було б значно складніше. Якщо взагалі можливо.

Наразі російські сили, чекаючи підкріплення, почали окопуватись майже на об'їзній Курська.

Russian forces are rapidly digging a network of trenches in Kursk Oblast, with only one catch:



The trenches are 45km behind the border.



Russian forces have been developing a trench network that, if fallen back to, would cede Ukraine a massive amount of territory. pic.twitter.com/dXje3n1qn8