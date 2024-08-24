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То, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом: Зеленский поздравил с Днем Независимости

Анастасия ПроцСуббота, 24 августа 2024, 09:37
То, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом: Зеленский поздравил с Днем Независимости
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 33-й годовщиной Дня Независимости Украины.

Источник: поздравления Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "Сегодня мы отмечаем 33-й День Независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией".

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Детали: Президент отметил, что записал свое 13-минутное обращение в Сумской области недалеко от границы с Россией.

"Сумщина. Могрица. Река Псел. Несколько километров от нашей границы. Границы между Украиной и неволей, между жизнью и смертью. Границы между независимым европейским государством и террористической организацией номер один в мире", – сказал он.

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Также президент подчеркнул, что Украина удивила мир, начав успешную военную операцию в Курской области РФ, а российская власть в очередной раз продемонстрировала свое равнодушие к собственным гражданам.

"33 года назад Украина возродилась на картах мира, а сегодня Украина покоряет сердца мира. Вдохновляет смелостью. Служит примером, как не бояться Путина. И объединяет Землю вокруг своего, украинского мировоззрения: в XXI веке террористы должны покоиться в Гааге, а не на Валдае. И никто в мире больше не скажет: "Where is Ukraine?" Потому что на каждом континенте теперь говорят: "Ukraine must win". Это заряжает нашу независимость. Нашу Украину", – сказал он.

Кроме того, Зеленский поблагодарил всех украинцев и иностранцев, которые защищают независимость страны и пообещал, что Россия ответит за атаки по территории Украины: "Украинцы всегда возвращают долги. И тот, кто желал нашей земле беды, получит его у себя дома. С процентами. Тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории. Это не пророчество, не злорадство, не слепая месть, это –  закономерность. Справедливость. Бумеранг для зла".

ЗеленскийДень Независимости
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