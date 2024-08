Те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім: Зеленський привітав з Днем Незалежності

Президент Володимир Зеленський привітав українців із 33-ю річницею Дня Незалежності України.

Джерело: привітання Зеленського у соцмережах

Пряма мова: "Сьогодні ми відзначаємо 33-й День Незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією".

Деталі: Президент зазначив, що записав своє 13-хвилинне звернення у Сумській області неподалік від кордону з Росією.

"Сумщина. Могриця. Річка Псел. Кілька кілометрів від нашого кордону. Кордону між Україною та неволею, між життям і смертю. Кордону між незалежною європейською державою й терористичною організацією номер один у світі", – сказав він.

Також президент наголосив, що Україна здивувала світ, розпочавши успішну військову операцію в Курській області РФ, а російська влада в черговий раз продемонструвала свою байдужість до власних громадян.

"33 роки тому Україна відродилася на картах світу, а сьогодні Україна підкорює серця світу. Надихає сміливістю. Слугує прикладом, як не боятись Путіна. І об’єднує Землю довкола свого, українського світогляду: у XXI столітті терористи мають спочивати у Гаазі, а не на Валдаї. І ніхто у світі більше не скаже: "Where is Ukraine?" Бо на кожному континенті тепер кажуть: "Ukraine must win". Це заряджає нашу незалежність. Нашу Україну", – сказав він.

Крім того, Зеленський подякував усім українцям та іноземцям, які захищають незалежність країни та пообіцяв, що Росія відповість за атаки по території України: "Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома. З відсотками. Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території. Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста, це – закономірність. Справедливість. Бумеранг для зла".